MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il calcio non è tutto nella vita. Il calcio è un fattore sociale che si trasforma in un sentimento popolare, il calcio tramite la propria squadra rappresenta la città, nel bene e nel male e dietro la squadra ci sono i propri tifosi che fanno altrettanto, dimostrando spesso una passione smisurata, indipendente dai risultati.

A Manfredonia ad esempio c’è la Gradinata Est che coinvolge centinaia di ragazzi, queste centinaia di ragazzi coinvolgono uno stadio, lo stadio coinvolge una città.

Nei momenti di festa e nei momenti di rabbia l’intera comunità calcistica fa il buono e il cattivo tempo, gli esempi sono sotto gli occhi tutti. Quando si vince si scende in piazza e a scendere in piazza non solo i tifosi ma tutta la città.

Quando c’è da protestare, il discorso cambia. In occasione del sit-in da noi organizzato oltre a noi supporters del Donia c’erano anche liberi cittadini, incazzati quanto noi. Il perché è semplice. In città c’è una problematica, lo Stadio Miramare. Lo stadio Miramare nonostante la privatizzazione, resta e resterà per sempre un bene della città e di conseguenza tutti hanno il diritto di sapere la sacrosanta verità sul caso. Sono giorni di preoccupazione in riva al golfo, dopo la nostra manifestazione non abbiamo avuto più notizie UFFICIALI in merito alla situazione contradditoria venutasi a creare.

Il Miramare è agibile Sindaco Gianni Rotice?

Il Presidente del Manfredonia Calcio e la sua squadra potranno accedere allo stadio Miramare? I termini dell’ iscrizione sono alle porte e nessuno si è degnato di darci notizie a riguardo. Miramare si? Miramare no? Serie D? Eccellenza? Promozione? Noi vogliamo il Miramare (agibile) come da promessa, come da dovere.

Le misure del campo di gioco sono conformi al Campionato di Serie D?

Noi vogliamo la serie D perché l’abbiamo conquistata sul campo! Se non siete in grado,andate a casa, una volta per sempre. Via da palazzo San Domenico, via dalla Società Miramare…via! Noi viviamo di passione verso una squadra di calcio e non di interessi. Una cosa è certa, se fate del male al Manfredonia Calcio 1932 fate del male ad un intera comunità. Preparatevi!”.