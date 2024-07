“Le forze di maggioranza, su proposta del Sindaco, hanno deciso di affidarmi in qualità di presidente della Commissione Cultura del Comune di Lucera il ruolo di coordinamento delle attività inerenti Lucera Capitale Regionale della Cultura 2025. Un ruolo politico da svolgere nel perimetro che la legge assegna ai consiglieri comunali. Un incarico che accetto con gratitudine e umiltà, con uno spirito inclusivo che avrà come obiettivo quello di dare una mano per la migliore riuscita possibile di questa occasione unica .

La parola d’ordine per tutti noi sarà liberiamo le energie e diamo spazio a tutti quelli che vogliono fare. Questa è una occasione per tutti.”

Lo scrive sui social Antonio Dell’Aquila Consigliere