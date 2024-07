Francesca Deidda è scomparsa dal 12 maggio a San Sperate, un piccolo comune nella provincia di Cagliari. Suo marito, Igor Sollai, un autotrasportatore di 43 anni, nega qualsiasi coinvolgimento e tramite i suoi avvocati insiste su un allontanamento volontario. Il fratello di Francesca, Andrea Deidda, ha invece dichiarato sui social che spera che Igor confessi la verità, poiché sin dall’inizio ha avuto la sensazione che non si trattasse di un semplice allontanamento ma di qualcosa di più grave.

A San Sperate, paese di quasi novemila abitanti, i vicini non hanno notato nulla di insolito negli ultimi mesi. Descrivono la coppia come riservata e poco socievole, e molti hanno appreso della scomparsa di Francesca dai giornali. Alcuni vicini hanno affermato di non vedere Francesca da mesi e di non aver mai visto Igor con qualcun altro. Alla domanda se credono che Francesca possa essere trovata viva, la risposta è stata negativa: “In base a quello che si sente, penso di no.”

Gli investigatori stanno seguendo la pista dell’omicidio. Igor Sollai, arrestato recentemente, è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, e ora è detenuto nel carcere di Uta. Le ricerche saranno intensificate, coinvolgendo diverse forze dell’ordine e coprendo ampie aree nel sud della Sardegna, tra cui San Sperate, Burcei e la costa di Villasimius.

Un vicino della coppia ha descritto la coppia come “quasi fantasma”. Ha spiegato che non li vedevano mai e che Francesca era molto riservata, tanto da non salutare nemmeno. Purtroppo, ritiene improbabile che Francesca sia ancora viva, dato il lungo tempo trascorso dalla sua scomparsa.

Lo riporta FanPage.