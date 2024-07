La seconda puntata del Talk Show “Good Evening Stefania”, di Stefania Consiglia Troiano, in diretta oggi mercoledì 10 luglio alle ore 17,30 dal Lido La Sirenetta di Manfredonia, sarà tutta al femminile: vi presenteremo alcune donne straordinarie del nostro territorio. Donne che, nonostante le difficoltà, hanno fatto la differenza con la loro forza, resilienza e determinazione e sono un faro di luce per tutti noi.

Viviamo in un mondo in cui le sfide e le disuguaglianze persistono, ma non bisogna arrendersi, anzi al contrario, c’è necessità di creare una rete comune, far sentire la propria voce e rimboccarsi le maniche.

MARY FABRIZIO: Imprenditrice nel settore turistico e della ristorazione Già Consigliere Comunale nella scorsa amministrazione con delega ai Grandi Eventi. Ha organizzato varie iniziative tra cui l’amata e importante Festa Patronale; il Carnevale di Manfredonia (Edizione estiva e invernale); il Libro Premio. Già vice presidente della Commissione Lavori Pubblici. Impegnata nella valorizzazione del territorio. Scrive sulla sua pagina Facebook: “Come mamma, imprenditrice e donna parte di una comunità, ho il dovere insieme a tutti i miei concittadini, di lavorare per costruire una città che possa aiutare i nostri figli, i nostri giovani, a decidere di restare, di investire su di loro nella nostro terra.”

MONICA MANTOVANO: Imprenditrice, titolare e amministratore unico della Dpdesign ( azienda nell’ambito dell’edilizia con lavoratori specializzati nelle opere a secco); sommelier dell’olio e del vino. Presidente della associazione ARS Manfredonia, Presidente di FIDAPA bpm Italy sez. Manfredonia. Socia archeoclub e parte integrante della Delfino. Nel passato è stata Chef pizzaiola e titolare di un ristorante a Radda in Chianti in Toscana. La sua più grande passione è stata ed è l’ALTRO: “Perché esserci per l’altro mi ha permesso di ESSERE CHI SONO OGGI”…

LIBERA SCIRPOLI: Commercialista, lavora presso il Distretto Agroalimentare Regionale con sede a Foggia, dove oltre al suo ruolo professionale, le è stato affidato quello di coordinamento del personale e gestione amministrativa. Si laurea presso l’Università Sapienza di Roma dove entra a far parte del Partito Democratico centro storico e dell’Associazione Lavoro e Welfare dell’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano. “Ho intessuto rapporti belli e sinceri. In me cresceva sempre più una consapevolezza: la politica doveva fare parte della mia vita”. Nel 2013 ritorna a Mattinata dove apre uno studio e nel 2014 si candida con la lista del PD alle comunali per poi diventare una figura di spicco all’interno del partito. Prima donna segretaria di circolo in provincia e la prima donna di Mattinata ad avere un ruolo politico di coordinamento. Oggi è la coordinatrice dell’Associazione politica Strada Facendo. Inoltre cura una sua rubrica sul giornale l’Attacco e collabora con la Fondazione Nilde Iotti.

RITA VACCARELLA: Insegnante e coreografa da 20 anni; Fondatrice e direttore artistico della scuola d’arti sceniche My Dance di Manfredonia da 14 anni. Responsabile delle Majorettes ufficiali della città di Manfredonia da 12 anni. “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.”…”Manfredonia ha bisogno di rinascere e dobbiamo cominciare a crederci noi cittadini!!!”

MARIARITA VALENTINO: Educatrice e referente Coop. SAN FRANCESCO di San Severo. Già consigliera comunale di minoranza (Progressisti Dem) e Vice Presidente dell’assise nella scorsa amministrazione, attualmente con 662 consensi nel PD Maria Rita è la lady preferenze nelle amministrative di giugno 2024. “Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile.”

Queste donne sono solo alcune delle tante che illuminano la nostra società. Sono esempi di coraggio, passione e impegno. Speriamo che le loro storie vi ispirino e vi motivino a continuare a lottare per un mondo più giusto, equo e solidale.

Ricordate: senza buoni esempi, non andiamo da nessuna parte. Grazie per averci scelto e buona visione! 🌟🎙️📺

Un caloroso ringraziamento inoltre va a tutti i telespettatori che ci seguono numerosi sulla pagina Facebook di Stato Quotidiano! 🙌👏