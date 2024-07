La lista dei desideri di Thiago Motta: possibili trasferimenti alla Juventus

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus ha scatenato una vera e propria rivoluzione, dato che l’allenatore ha intenzione di stravolgere la squadra. Innanzitutto, il metodo Motta prevede un cambio di modulo. Dopo anni passati a giocare con il 3-5-2, tanto apprezzato da Allegri, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. In questo articolo, vedremo quali sono i calciatori desiderati da Thiago Motta.

Giocatori nel mirino della Juventus per la stagione 2024/2025

Come già accennato, il cambio di modulo di Thiago Motta determinerà gli acquisti della Juventus. Dato che la squadra passerà a una formazione con quattro difensori, ci si potranno aspettare dei rinforzi in difesa. Questo è ancora più evidente se si considera l’addio di Alex Sandro. Inoltre, pare che anche Kostic e Iling-Junior potrebbero essere ceduti. Da non dimenticare anche il ritorno di Fagioli, dopo vari mesi per la vicenda legata a schedine e bonus scommesse senza deposito siti stranieri che lo avevano obbligato a stare fuori rosa.

Il primo nome a cui Thiago Motta ha intenzione di puntare è Dorgu del Lecce. Il difensore 19enne è cresciuto come terzino sinistro, trovando molto spazio nella squadra durante la stagione 2023/2024. Nello specifico, ha totalizzato 32 presenze, segnando anche due reti. Si tratta di un rinforzo chiave per riuscire a creare una difesa a 4 abbastanza competitiva. Nonostante ciò, la lista di Motta include anche un altro nome: Wendell del Porto. Il brasiliano convocato per la Copa America ha una grande esperienza come difensore. Inoltre, considerati i suoi 30 anni, la Juventus potrebbe riuscire a portarlo in rosa a un prezzo relativamente basso.

Oltre al reparto difensivo di sinistra, la Juve dovrebbe cercare una mezzala o perlomeno un centrocampista in grado di dare un po’ più di dinamismo. La stagione passata opaca di Locatelli, finita con la mancata convocazione in nazionale, fa prevedere la necessità di un cambio di passo nel reparto centrale. Per questo motivo, pare che Motta abbia chiesto di puntare a Koopmeiners. Il prezzo è estremamente alto: 60 milioni di euro. Pertanto, è probabile che Giuntoli cercherà di trovare un accordo aggiungendo un giocatore come Soulé o Huijsen allo scambio.

Thiago Motta è un allenatore moderno a cui piace variare modulo durante le partite. Per questo motivo, è facile che il 4-3-3 si potrebbe trasformare in 4-2-3-1 a seconda dei momenti della gara. Tale modulo necessita di un trequartista puro, oggi assente nella rosa della Juve. Yildiz è l’unico giocatore in grado di stare in tale ruolo, ma è inverosimile che Motta decida di puntare tutto su di lui senza tenere almeno un cambio. Il nome che potrebbe aiutare è Samardzic dell’Udinese.

Continuando con i nomi che potrebbero interessare al nuovo mister troviamo Sudakov dello Šachtar. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha già esperienza in Champions League. Questo potrebbe essere particolarmente utile, soprattutto se si pensa al probabile obiettivo di tornare tra le grandi di Europa da parte della Juventus. L’arrivo del centrocampista potrebbe essere legato alla partenza o meno di un altro giocatore importante: Rabiot.

Un altro calciatore che sia Motta sia Giuntoli hanno intenzione di portare in rosa è Laurienté. Il giocatore del Sassuolo è un esterno di attacco importante per il 4-3-3. Durante le precedenti due stagioni ha totalizzato 12 goal, una cifra relativamente alta per la sua posizione in campo. Nella stessa posizione esterna troviamo anche un altro potenziale nome: Greenwood del Manchester United. Il giocatore era in prestito al Getafe, ma è appena tornato al Manchester United.

Thiago Motta alla Juventus: obiettivi del tecnico

Questi erano i nomi che dovrebbero aiutare Thiago Motta a trasformare la squadra in modo da raggiungere gli obiettivi. Il tecnico non si è sbilanciato, ma verosimilmente la dirigenza gli avrà chiesto di puntare alla coppa di Champions League. Certo c’è da difendere il titolo di Coppa Italia, ma è poco probabile che si tratti di una priorità.

I tifosi possono aspettarsi una stagione 2024/2025 ricca di sorprese per la Juventus. Il nuovo tecnico ha sicuramente grandi ambizioni e ha già dimostrato di essere in grado di fare bene, anche con una squadra considerata “meno competitiva” sulla carta. Sarà interessante vedere quali obiettivi riuscirà a raggiungere ora che si trova alla guida di una delle squadre più prestigiose del campionato italiano. (nota stampa).