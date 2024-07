Il vice-presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, è tra i nomi più discussi come possibile candidato a guidare la coalizione di centro-sinistra alle prossime Elezioni Regionali, in sostituzione dell’uscente Michele Emiliano, non più ricandidabile. Questa possibilità sta prendendo piede dopo il recente rifiuto di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale eurodeputato del PD, di presentarsi per la carica. Piemontese, avvocato di 43 anni originario di Monte Sant’Angelo, vanta un lungo curriculum politico e amministrativo che lo rende un candidato forte e preparato.

Chi è Raffaele Piemontese?

Raffaele Piemontese, nato il 27 aprile 1981, residente a Foggia, è un avvocato civilista. La sua carriera politica include:

– 2015-2020: Consigliere regionale della Puglia, eletto con il Partito Democratico con 11.418 voti di preferenza. Durante questo periodo, è stato Assessore al Bilancio, alla Programmazione unitaria, alle Politiche giovanili e allo Sport per Tutti.

– PIN – Pugliesi Innovativi: Ideatore di questo programma di Politiche giovanili che ha finanziato la nascita di circa 400 imprese giovanili, create da 1.000 giovani pugliesi under 35.

– Investimenti nello Sport: Ha guidato iniziative pubbliche con investimenti di 34 milioni di euro per la rete degli impianti sportivi pugliesi, seguendo le linee programmatiche della prima Amministrazione Emiliano.

Ruoli precedenti

– 2009-2014: Presidente del Consiglio comunale di Foggia.

– Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI): Componente nello stesso periodo.

– Partito Democratico: Fondatore del PD, è stato il primo segretario provinciale di Capitanata per il PD di Foggia e l’ultimo segretario dei Democratici di Sinistra.

Educazione e Giovinezza

-Attivismo Studentesco: Rappresentante degli studenti al Liceo classico “Vincenzo Lanza” di Foggia, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e consigliere della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.

Posizione attuale

Piemontese è stato rieletto al Consiglio regionale della Puglia nel settembre 2020 con 21.838 voti e dal 19 novembre 2020 è Vicepresidente della Giunta regionale. Ha deleghe al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, e Sport per Tutti. Tuttavia, non è riuscito a farsi eleggere Deputato della Repubblica nelle ultime elezioni politiche del 2022.

Un possibile candidato

Con il suo ricco background politico e amministrativo, Raffaele Piemontese emerge come un candidato di peso per guidare la coalizione di centro-sinistra nelle prossime Elezioni Regionali in Puglia. In attesa di conferme ufficiali, Piemontese continuerà a occuparsi di bilancio e sanità, su indicazione diretta del governatore uscente Michele Emiliano

Lo riporta Assocarenews.it