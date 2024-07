Emozione azzurra ieri sera per la Nazionale di volley femminile che, a Firenze, ha disputato con la Serbia l’ultima partita amichevole prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il match di ieri è stato anche il via per il viaggio deI brand, che scenderà in campo con le azioni previste nel Piano Media Italia 2024 di Regione Puglia, Assessorato al Turismo, Pugliapromozione.

È in questo entusiasmante contesto di sport, competizione, tifoseria e per un pubblico giovane ma anche di famiglie appassionate di volley, che la Regione Puglia ha scelto di essere presente.

In particolare, il brand Puglia si promuoverà attraverso ledwall luminosi brandizzati a bordo campo durante i Test Match della Nazionale Femminile di Pallavolo di Julio Velasco come è avvenuto ieri sera, della Nazionale Maschile guidata da Ferdinando De Giorgi (Italia vs Argentina) il 16 luglio al PalaWanny di Firenze ed il 18 luglio al PalaDozza di Bologna.

Le competizioni amichevoli saranno trasmesse in diretta su RaiSport. Il Brand Puglia sarà, inoltre, presente nei canali di promozione dei medesimi Test Match: : Corriere dello Sport, Volleyball.it