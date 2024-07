Osservo preliminarmente che ciascuna delle doglianze sinora esposte da me presenta un solido apparato argomentativo, a differenza delle conclusioni approssimative rassegnate da coloro che hanno studiato, in maniera estemporanea, la storia, la filosofia o addirittura il diritto, per interposta persona o per sentito dire.

Rievoco poi le affermazioni pronunciate solo qualche giorno fa dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il quale ha richiamato la necessità di assicurare la tutela assoluta dei diritti delle minoranze politiche, prescindendo da qualsiasi disposizione regolamentare.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, peraltro, è riconosciuto dalla Costituzione (art. 21), che consente l’espressione delle proprie opinioni, in linea generale, mediante qualsiasi strumento comunicativo. Tuttavia, la coerenza personale e politica richiedono l’ossequio a modi di agire che appartengono ai singoli, sulla base dei rispettivi habitus morali e comportamentali: si posseggono o meno e non esiste alcun testo normativo interno o sovranazionale che preveda simili parametri interiori.

La sana politica si alimenta di questo, soprattutto dopo pochi giorni da una ben diversa impostazione assunta anche “coram populo”, ossia sui palchi allestiti nelle pubbliche piazze.

Ahimè, la frustrazione elettorale di lista dilaga e obnubila le menti.

Soccorrerebbe una celebre citazione tratta da Luigi Pirandello: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti“.

Lo riporta Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.