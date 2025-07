Foggia – La Giunta comunale di Foggia ha approvato, nella seduta del 9 luglio 2025, la Relazione sulla Performance per l’anno 2024, documento che sintetizza i risultati ottenuti dall’amministrazione rispetto agli obiettivi strategici e operativi fissati per l’anno trascorso. La delibera, registrata al numero 171, è stata adottata all’unanimità, con la presenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo e di otto assessori su dieci.

La Relazione, prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 150/2009, rappresenta lo strumento attraverso cui l’Ente rendiconta ai cittadini e agli stakeholder i risultati raggiunti, chiudendo formalmente il ciclo annuale della performance amministrativa. Il documento è stato predisposto in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e i programmi triennali di assunzione di personale già approvati nei mesi scorsi.

Nel corso della seduta, la Giunta ha preso atto della completezza della Relazione, che include anche le risultanze della valutazione delle performance dirigenziali, come previsto dal Regolamento comunale sulla misurazione e valutazione delle performance del personale. Il documento era già stato allegato al rendiconto della gestione finanziaria 2024, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 aprile.

La Relazione sarà ora trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione finale. Solo dopo questo passaggio il documento, corredato dalla relativa certificazione, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Foggia, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di trasparenza e accesso civico.

Il provvedimento approvato dalla Giunta richiama i principali atti di pianificazione dell’Ente, tra cui il DUP, il PIAO e i programmi di assunzione, confermando il rispetto degli obblighi normativi in tema di contabilità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

L’iter deliberativo ha visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario generale, dott. Alfredo Mignozzi, e il responsabile del procedimento è la funzionaria Liliana Masi.

albopretorio_000082216_003_relazionesullaperformancedelcomunedifoggia2024rel0407