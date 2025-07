MANFREDONIA – Nella seduta del 9 luglio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia, riunita presso il Palazzo di Città e presieduta dal Vice Sindaco Cecilia Simone, ha approvato all’unanimità la Relazione sulla Performance riferita all’anno 2022.

Il documento, proposto dall’Assessora al Personale e agli Affari Generali Sara delle Rose, è stato redatto in collaborazione con il Segretario Generale Giacomo Scalzulli e rappresenta un passaggio fondamentale nel ciclo della performance dell’Ente. Nonostante il ritardo nella presentazione, la Relazione mantiene il suo valore quale strumento di rendicontazione e di accountability nei confronti degli stakeholder, sia interni che esterni.

La relazione – redatta sulla base di diversi atti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, il Bilancio di Previsione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti in riferimento agli obiettivi fissati per il 2022.

Durante l’adozione dell’atto, è stato sottolineato come la relazione rappresenti uno strumento di miglioramento gestionale e di programmazione, nonché un elemento essenziale per la trasparenza amministrativa. In base alla normativa vigente, il documento sarà ora trasmesso al Nucleo di Valutazione, la cui validazione costituirà requisito necessario per l’erogazione dei premi di risultato al personale dipendente, in proporzione ai risultati raggiunti.

La Giunta ha inoltre disposto la pubblicazione della Relazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, quale forma di comunicazione verso la cittadinanza.