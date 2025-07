Foggia — Con una nuova determinazione dirigenziale, il Comune di Foggia ha integrato la precedente determina n. 1348 del 7 luglio 2025 relativa alla liquidazione dei compensi di produttività per l’anno 2023 destinati al personale dipendente. L’intervento si è reso necessario a seguito di un mero errore materiale che aveva portato all’omissione, nell’elenco degli aventi diritto, della posizione relativa al dipendente con matricola n. 4852.

A seguito della segnalazione dell’ufficio competente, l’Amministrazione ha preso atto della necessità di correggere il provvedimento e di procedere alla liquidazione della somma spettante, pari a 1.223,82 euro, in applicazione dei criteri stabiliti dal Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2023/2025 e dal Regolamento comunale sulle performance.

Come chiarito nella determina, la distribuzione degli incentivi di produttività segue precise regole definite nel CCDI, con riferimento alle valutazioni individuali e agli obiettivi di struttura. La posizione in questione riguarda un dipendente in forza al Servizio Contratti ed Appalti e Provveditorato Acquisti, nell’ambito dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

Nel dettaglio, il dipendente ha maturato un compenso iniziale di 1.644,49 euro, soggetto a riduzioni previste dai commi 7 e 9 dell’art. 22 del CCDI, in particolare per i dipendenti che percepiscono compensi collegati a progetti finanziati da specifiche disposizioni di legge. Dopo l’applicazione delle riduzioni e il calcolo della quota di perequazione spettante, il compenso finale è stato determinato in 1.223,82 euro.

Nessun nuovo onere per il bilancio

Il provvedimento specifica che l’integrazione non comporta nuovi impegni di spesa, in quanto la somma dovuta è coperta dal fondo per le risorse decentrate dell’anno 2023. La spesa complessiva per la liquidazione dei compensi di produttività per il personale comunale sale così a 944.715,29 euro.

Contestualmente, l’Ufficio del Personale è stato incaricato di disporre la liquidazione del compenso e di provvedere all’inserimento della relativa scheda di valutazione nel fascicolo personale del dipendente interessato. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente e all’Ufficio Stipendi, per i successivi adempimenti di competenza.

Trasparenza amministrativa e pubblicazione online

In linea con gli obblighi di trasparenza amministrativa, la determina sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Foggia. L’intervento, come si legge nel provvedimento, “garantisce la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa” e mira a tutelare il diritto del personale comunale a ricevere quanto dovuto in relazione alla propria performance lavorativa, secondo i criteri definiti dai contratti nazionali e decentrati.

Il provvedimento porta la firma del Dirigente Giuseppe Marchitelli, il quale ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dalla normativa vigente, attestando la correttezza dell’azione amministrativa e contabile.

L’integrazione della determina si inserisce nel quadro più ampio delle azioni dell’Amministrazione comunale volte a garantire un’equa e trasparente distribuzione delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

Il contesto normativo

L’atto richiama, tra le varie fonti normative di riferimento, il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009 e il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Una cornice normativa articolata, che regola in modo dettagliato la gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto riguarda la corresponsione di premi legati alla produttività.

Il Comune di Foggia, attraverso questa integrazione, ha inteso rimediare con tempestività all’errore materiale, dando così piena attuazione alle disposizioni contrattuali e assicurando ai propri dipendenti il riconoscimento delle spettanze maturate per l’anno 2023.