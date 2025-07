Estate "vintage" sulla Puglia: aria fresca, sole e qualche temporale in arrivo

FOGGIA – Se il caldo torrido degli anni passati vi ha già stancato, buone notizie! L’Italia si prepara a vivere un’estate “vintage”, caratterizzata da un mix di fresco, sole e qualche sporadico temporale.

Dimenticate la canicola, almeno per i prossimi giorni: il Paese si trova in una posizione privilegiata tra un ciclone in Polonia e l’anticiclone africano sulla Spagna, garantendo condizioni meteo insolitamente gradevoli per luglio.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ci aspettano almeno 4-5 giorni di tempo decisamente piacevole.

Le temperature minime scenderanno anche sotto i 15°C al Nord, mentre le massime faticheranno a superare i 30°C in molte zone.

Solo da venerdì potremo vedere picchi di 32-34°C al Centro-Sud, ma il quadro generale rimarrà comunque ottimo.

Il Meteo nel Dettaglio: Cosa Aspettarci

Oggi (Giovedì): Cieli tersi e limpidi con sole pieno in tutta Italia. Le temperature saranno simili a quelle di metà maggio, con un caldo gradevole sia al Centro che al Sud, e qualche nuvola in più solo al Nord-Est.

Venerdì: Il sole dominerà la scena, ma attenzione ai temporali pomeridiani che potrebbero interessare il Triveneto. Al Centro e al Sud il clima rimarrà soleggiato e accettabile.

Sabato 12 luglio: Ancora sole sulla maggior parte del Paese, con la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi e, sporadicamente, anche sulle Prealpi e sull’Appennino. Il caldo resterà contenuto.

La Tendenza per la Prossima Settimana

La situazione cambierà leggermente Domenica, quando un piccolo vortice proveniente dal Mare di Alboran, unito all’espansione del ciclone polacco verso sud, potrebbe portare un aumento dell’instabilità.

Questo si tradurrà in rovesci che dalla Sardegna potrebbero estendersi alle regioni centro-settentrionali.

Successivamente, da lunedì, un graduale aumento della pressione potrebbe riportare i primi timidi segnali di caldo africano, inizialmente al Sud e poi, gradualmente, verso il Centro-Nord a metà della prossima settimana.

Tuttavia, è ancora presto per preoccuparsi di un ritorno dell’ondata di calore.

In sintesi, godiamoci questi giorni di “sole senza canicola”, un vero lusso nel cuore dell’estate pugliese.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos