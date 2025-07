Forza Manfredonia chiede le dimissioni del sindaco La Marca: “Maggioranza allo sbando, volano stracci sull’ospedale”

MANFREDONIA – Si alza il livello dello scontro politico in città. Il coordinamento di Forza Manfredonia ha diffuso una nota in cui chiede le dimissioni del sindaco Domenico La Marca, denunciando una serie di criticità amministrative e divisioni interne alla maggioranza. Al centro delle accuse, diverse questioni che hanno suscitato polemiche negli ultimi mesi: dall’aumento della TARI, definito «imbarazzante», allo stato di degrado della città, fino alla gestione ritenuta «unilaterale e chiusa» da parte del primo cittadino.

«Un Sindaco che parla di democrazia e condivisione – scrivono dal coordinamento – ma che poi, chiuso nelle segrete stanze, prende decisioni senza confronto. Un Sindaco che non ama essere criticato e che, come abbiamo appreso, avrebbe persino denunciato un consigliere comunale all’ordine di appartenenza per aver detto la verità in consiglio comunale a gennaio».

Il comunicato denuncia inoltre promesse elettorali non mantenute, la rottura della condotta fognaria di via Di Vittorio con conseguente divieto di balneazione disposto «con grande ritardo», e soprattutto la «palese rottura tra due importanti forze politiche di maggioranza», esplosa durante il consiglio comunale dell’8 luglio scorso sul tema molto sentito dell’ospedale di Manfredonia. Un dibattito che, secondo l’opposizione, si sarebbe trasformato in uno scaricabarile tra PD e CON.

In questo contesto, Forza Manfredonia critica anche la recente indicazione da parte del sindaco di un proprio uomo – o viceversa, si legge nella nota – come componente del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, definendola «una mossa inopportuna in un momento così delicato».

A chiudere la dura presa di posizione, una frase che sa di sfiducia definitiva: «Sindaco, amministrare una città come Manfredonia comporta sacrificio, dedizione e competenza. È ora di dire basta! Abbia il coraggio e l’umiltà di fare la cosa giusta: si dimetta!».

Il comunicato si conclude con una battuta amara rivolta al sindaco, definito «il cantastorie» che, «in compagnia della sua chitarra, fa ciò che gli riesce meglio… raccontare storie».