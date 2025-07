Manfredonia, anziano trovato a terra sul balcone in via Cozzolete: intervengono Vigili del Fuoco e 118

Poco fa in via Cozzolete a Manfredonia, un anziano è stato trovato riverso a terra sul balcone della propria abitazione, impossibilitato ad alzarsi.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per facilitare l’accesso all’appartamento e i sanitari del 118 per prestare le prime cure.

L’intervento è tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Lo riporta Radio Manfredonia Centro.