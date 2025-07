Manfredonia applaude i 20 anni della Playa del Niño: in scena emozioni e ritmi caraibici

MANFREDONIA – Una serata di grande danza, emozione e partecipazione: così si è celebrato il Playa del Niño Day 2025, lo spettacolo di fine anno dell’A.S.D. Playa del Niño, storica scuola di ballo di Manfredonia guidata dai maestri Nino Centra e Milena Venturi. L’evento, tenutosi presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”, ha segnato una tappa importantissima: 20 anni di attività sociale sul territorio. Dalla prima all’ultima esibizione, il pubblico ha assistito a una vera e propria festa della danza, arricchita da ben 24 performance che hanno visto protagonisti allievi di tutte le età, dai bambini di 3 anni fino agli adulti. Un viaggio musicale e coreografico tra salsa cubana, bachata, merengue, reggaeton, chachacha, balli di gruppo, danze urbane e latino-americane, testimonianza della grande varietà di discipline proposte dalla scuola.

Sul palco si sono alternati con entusiasmo e grinta i gruppi Latin 3, 6, 9, le Signore dei balli di gruppo, il gruppo Lady Style e gli spettacolari Small Group, con la direzione artistica curata dalla maestra Marilena Guerra. Per i corsi caraibici base, intermedio e avanzato, la direzione artistica è stata curata dai maestri Nino Centra, Milena Venturi e Nadia Riccardi. Accanto a loro, un team di maestri e collaboratori di livello come Vincenzo De Martino e Domenico Borgia, che con professionalità e dedizione hanno contribuito al successo dell’intero evento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai due presentatori, Vincenzo Pio Alfieri e Antimo DJ, per aver saputo condurre la serata con calore, ritmo e simpatia, creando la giusta atmosfera e accompagnando il pubblico lungo tutte le esibizioni.

Non sono mancati i ringraziamenti più sentiti agli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi, veri protagonisti della serata, che con passione, disciplina e sorriso hanno portato in scena il frutto di mesi di lavoro e dedizione. Un riconoscimento speciale è stato rivolto anche alle famiglie e ai genitori, la cui presenza costante e il supporto silenzioso rappresentano un pilastro fondamentale nel percorso educativo e formativo della scuola. Il loro coinvolgimento e la fiducia rinnovata nel tempo sono stati – ancora una volta – una componente essenziale per il successo dell’intero evento.

I maestri, visibilmente emozionati, hanno dichiarato:

“La Playa del Niño non è solo una scuola di ballo. È un luogo dove la danza diventa crescita, inclusione e socialità. Dopo tanti anni possiamo dire con orgoglio di essere un punto di riferimento culturale per la danza sportiva in tutta Manfredonia.” Un trionfo che va ben oltre le luci del palcoscenico: un esempio concreto di come la danza possa unire generazioni, trasmettere valori e costruire comunità.