Manfredonia celebra la sua ferrovia: 140 anni di storia e lotte

La Foggia-Manfredonia compirà 140 anni. Prosegue l’impegno per rilanciarla. Due eventi celebrativi previsti dagli organizzatori, uno a Manfredonia venerdì 11 luglio ore 18:30 presso l’Auditorium dei Celestini in Corso Manfredi, 22 e l’altro sabato 12 luglio ore10:30 nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte in via Galliani, 1.

Oggi questa linea, fortemente sottoutilizzata e aperta al servizio pax due mesi l’anno,è nella rete complementare di RFI spa e risulta, in particolare, in capo alla gestione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari mentre la programmazione di investimenti/servizi ferroviari pax è della Regione Puglia.

“La Foggia-Manfredonia è stata inaugurata nel 1885, ma la sua storia inizia 45 anni prima con un impegno costante e pressante, in particolare, delle classi dirigenti delle Comunità di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo -afferma il consigliere comunale di Foggia Pasquale Cataneo- supportate anche dai cittadini e dai lavoratori che, seppur poveri, vi contribuirono per i vantaggi che intravedevano per il loro futuro. L’ignavia e il mancato rispetto di indirizzi Ue, nazionali e per esempio del PNRR, con la destinazione di risorse e aperture cantieri, come accaduto e in corso di realizzazione altrove (ad es. tra Aosta e Ivrea)per l’elettrificazione, servizio intermodale e cadenzato giornaliero per tutto l’anno e il suo duplice utilizzo per pax e merci non sono rispettosi dell’impegno e dei sacrifici fatti dalle tre Comunità e dal benefattore foggiano Figliolia che nel 1877, lasciò morendo – continua Cataneo- come scrive il sen. Michele Magno in Cronache Manfredoniane un legato di centomila lire annue per la costruzione della ferrovia. Ciò riaccese le speranze e finalmente si definì l’accordo in base al quale il Comune di Foggia, avrebbe contributo con il 51 % della somma, quello di Manfredonia con il 35% e quello di Monte S. Angelo con il resto. Dopo altre difficoltà e peripezie anche con il ministro dei LL.PP. del tempo, superate con la sinergia dei tre Enti locali e della popolazione delle Comunità interessate i lavori iniziati nel 1879 furono ultimati nel 1885 e la Ferrovia iniziò la sua attività.”

Queste ed altre notizie storiche anche antecedenti alla apertura dei lavori sono riportate in Cronache Manfredoniane, dal sindaco e parlamentare di origine sipontina.

Partono dal 1846-quando si venne a conoscenza della decisione del governo borbonico di costruire una ferrovia da Napoli a Brindisi attraverso Foggia e Barletta, senza l’aggiunta di un tronco da Foggia a Manfredonia, il Sindaco convoca d’urgenza il Decurionato. Continuano dopo l’unificazione del Paese con cui le classi dirigenti dei tre comuni costituirono un consorzio per la sua costruzione che incontrò però notevoli difficoltà dovute alla gravosità del contributo. Come si legge nel verbale della seduta del consiglio comunale sipontino del 27 ottobre 1869: “nell’anno 1864 questo Municipio spediva a Torino [..] una deputazione per occuparsi presso il governo o private società per la costruzione di un tronco ferroviario da Foggia a Manfredonia”.

“Nel corso dei due incontri, che fanno seguito a quelli effettuati lo scorso 4 giugno, sono stati invitati dai promotori i due Sindaci di Foggia e Manfredonia, rappresentanti istituzionali, delle parti sociali e di Associazioni di livello nazionale, regionale e comunale, unitamente a valenti relatori che, insieme, valuteranno nei due eventi motivazioni, obiettivi e azioni previste per rilanciarne le finalità e l’utilità di un’opera – rimarca Cataneo – che può concretamente rafforzare lo sviluppo territoriale, con maggiore sicurezza, sostenibilità ambientale ed economica nei trasporti e nella logistica cargo, unitamente ad una migliore qualità della vita per residenti, lavoratori e studenti attraverso maggiore accessibilità e, nel contempo, aumentandone l’attrattività turistica e anche la fruibilità del rilevante patrimonio dei beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici e turisti di questa importante area che da Foggia a Manfredonia apre all’ingresso da sud al Gargano soprattutto ai comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste.

Una macro area in cui si registrano, già oggi, oltre 2.800.000 di presenze turistiche che con l’hub di Foggia, crocevia di due Corridoi multimodali e ambito in cui concretamente attuare anche la Mobilityas a Service (MaaS), potranno aumentare collegandodi più e meglio, anche queste Comunità sia alla rete ferroviaria AV/AC che a quelle convenzionale, regionale e locale, nonché alle altre infrastrutture puntuali come l’aeroporto e la piattaforma logistica di Foggia-Incoronata.”