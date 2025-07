Manfredonia, divieto di balneazione totale: città in ginocchio tra emergenza ambientale e paralisi amministrativa

Per la prima volta nella sua storia millenaria, Manfredonia – località affacciata sul mare Adriatico e cuore turistico del Gargano – si ritrova con un divieto di balneazione esteso a tutto il litorale cittadino. Una misura drastica, arrivata nel pieno della stagione estiva, che ha lasciato attoniti cittadini, turisti e operatori economici, preoccupati per le ricadute devastanti sull’immagine e sull’economia locale. Alla base del provvedimento vi è il cedimento di un tratto fondamentale della rete fognaria, che ha provocato lo sversamento in mare di liquami non trattati.

Un’emergenza segnalata già il 6 luglio, all’indomani del guasto, ma che – denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia – non ha trovato risposte tempestive ed efficaci da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco La Marca. Durante la seduta del consiglio comunale dell’8 luglio, i consiglieri di opposizione hanno chiesto conto delle azioni concretamente intraprese dall’amministrazione nell’ultimo anno per prevenire un simile collasso della rete fognante e per sollecitare il gestore, Acquedotto Pugliese, a intervenire. Le risposte ricevute, però, sarebbero state «vaghe, prive di prove documentali e limitate alla semplice approvazione di un progetto da parte dell’Aqp», senza che fosse stata data attuazione a un piano strutturale capace di scongiurare il disastro ambientale oggi sotto gli occhi di tutti.

Il malcontento cresce anche per la gestione complessiva della città: Forza Italia denuncia «sporcizia diffusa, inefficienza cronica e incapacità di risolvere perfino un solo problema concreto», mentre – si legge nella nota – «l’unica abilità mostrata dall’amministrazione è stata quella di aumentare la Tari per il 2025, senza spiegare ai cittadini le ragioni e senza assumersi la responsabilità degli errori commessi». Il danno, avvertono i consiglieri, è enorme non solo per l’economia turistica, ma anche per l’identità stessa di Manfredonia, «una comunità da sempre legata in modo profondo al suo mare e al Golfo che ne ha segnato storia e sviluppo». «Dopo tutto ciò cui stiamo assistendo – conclude la nota di Forza Italia – chiediamo un solo gesto che amministratori seri e responsabili non esitano a compiere: togliete il disturbo. Manfredonia ve ne sarà grata».

Nel frattempo, resta la paralisi completa: cittadini e turisti costretti a rinunciare alla balneazione e un territorio che rischia di pagare a lungo le conseguenze di scelte e ritardi amministrativi che oggi si rivelano drammatici.