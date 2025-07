MANFREDONIA – «È gravissimo quanto accaduto a Siponto, dove un divieto di balneazione ha colpito un tratto di litorale a causa di sversamenti fognari: un danno ambientale, economico e d’immagine che offende la città e penalizza operatori turistici e cittadini» – lo dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega.

«Le analisi dell’ARPA – spiega Splendido – parlano chiaro: la contaminazione microbiologica è dovuta al malfunzionamento del sistema fognario gestito da Acquedotto Pugliese. Una situazione inaccettabile, specie in piena stagione estiva. È evidente che qualcosa non ha funzionato, ed è altrettanto evidente che la responsabilità non può restare senza nome e senza conseguenze.»

«Per questo ho presentato un’interrogazione urgente alla Regione Puglia – continua – chiedendo chiarimenti su quanto accaduto, sulle eventuali omissioni gestionali di AQP e su quali azioni l’assessorato competente intenda avviare per risarcire gli operatori economici danneggiati. Le attività balneari e turistiche non possono essere abbandonate al loro destino per colpe che non sono loro.»

«È dovere della Regione – conclude Splendido – non solo accertare le responsabilità, ma anche attivare un piano straordinario di manutenzione per gli impianti fognari delle località costiere della Provincia di Foggia. Non possiamo permettere che episodi del genere si ripetano. La Capitanata merita rispetto, sicurezza e una visione concreta di sviluppo turistico».