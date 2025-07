Manfredonia. TARI: chiarimenti e diritti dei cittadini, l’intervento del consigliere comunale Marasco: "Chiarezza"

La TARI, la tassa comunale sui rifiuti, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui i Comuni finanziano i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. Ogni anno l’importo può variare in base ai costi sostenuti per tali servizi.

In cambio del pagamento della TARI, i cittadini devono poter contare su un’adeguata erogazione di servizi, tra cui: raccolta differenziata porta a porta con mastelli dedicati per carta, vetro, plastica e organico; raccolta dell’indifferenziato; pulizia di strade, aree pubbliche e verde urbano; gestione di rifiuti speciali come ingombranti e pericolosi; campagne informative e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti.

Proprio su questi aspetti si è espresso il consigliere comunale Giuseppe Marasco (capogruppo Lega Salvini Premier Puglia – Manfredonia), che ha voluto chiarire alcuni punti importanti riguardanti il corretto pagamento della TARI e i diritti dei cittadini.

Secondo Marasco, i contribuenti devono essere consapevoli che il pagamento della tassa deve corrispondere a un servizio puntuale ed efficiente. In caso contrario, i cittadini possono agire segnalando eventuali disservizi al Comune o alla società incaricata della gestione rifiuti, verificando i regolamenti comunali o ricorrendo a strumenti di partecipazione attiva come petizioni popolari o comitati di quartiere.

In particolare, Marasco richiama l’attenzione sulla riduzione della TARI prevista dall’art. 1, comma 657, della legge n. 147/2013. Tale norma prevede che il contribuente abbia diritto a una riduzione della tariffa qualora, pur essendo il servizio istituito e attivo sul territorio comunale, questo non venga di fatto svolto in una determinata zona, soprattutto se particolarmente estesa. A ribadirlo è anche la recente sentenza n. 8851 della Corte di Cassazione (29 marzo 2023), che riconosce la legittimità della riduzione della tassa in caso di mancato servizio effettivo.

Secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte, la riduzione deve essere applicata automaticamente (“ope legis”), indipendentemente da eventuali regolamenti comunali che prevedano una specifica richiesta da parte del contribuente. Non può dunque essere imposta, come condizione necessaria, la presentazione di un’istanza preventiva per ottenere la riduzione, se il disservizio è evidente e documentato.

“È fondamentale – conclude Marasco – che i cittadini conoscano i propri diritti e che i Comuni e le società di gestione operino con trasparenza, assicurando il rispetto della legge e la corretta applicazione delle tariffe”.

Una riflessione che riaccende il dibattito locale sul tema della gestione dei rifiuti e sulla necessità di garantire un servizio efficiente, equo e rispettoso delle norme.