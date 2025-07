Raccolta differenziata 2024, Tremiti virtuosa. Lontani Manfredonia e il resto della Capitanata

La Puglia è modello di buona amministrazione e cittadinanza attiva ove sempre più Comuni investono con determinazione nella sostenibilità, trasformando la gestione dei rifiuti in una leva strategica per l’ambiente e per il benessere collettivo. E Regione Puglia con l’Assessorato all’Ambiente, in linea con la sua strategia di promozione e valorizzazione di iniziative e strategie responsabili volte a tutelare l’ambiente e a favorire la sostenibilità, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ha voluto premiare i risultati eccellenti raggiunti nel 2024 sul fronte della raccolta differenziata.

Sono 170 i Comuni pugliesi che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, il limite fissato dalla normativa europea e nazionale. Di questi, 44 hanno ricevuto una menzione speciale per aver oltrepassato la soglia del 75%, dimostrando come efficienza, partecipazione e innovazione possano fare la differenza nella gestione sostenibile dei rifiuti.

I comuni premiati, difatti, si sono distinti, come si legge nell’attestazione “per l’impegno esemplare e i risultati significativi nella promozione della sostenibilità ambientale e del benessere della comunità” e per essere “esempio virtuoso di economia circolare da diffondere come buona prassi in tutto il territorio della Regione. Grazie a questo impegno collettivo, si riduce in modo significativo l’impatto ambientale, si promuove il riciclo delle risorse e si migliora la qualità della vita dell’intera comunità”.

La premiazione si è tenuta nel corso di un evento organizzato da Regione Puglia-Assessorato all’Ambiente, dal titolo “Economia circolare in festa, buone prassi e sfide nella gestione dei rifiuti”, tenutosi quest’oggi in Fiera del Levante a Bari. Una giornata interamente dedicata al confronto e alla condivisione di esperienze virtuose, che si aperta proprio con i saluti e la cerimonia di premiazione, moderata dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha conferito gli attestati delle menzioni speciali ai 44 comuni, l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, il direttore della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, Rocco De Franchi, il e presidente AGER, Massimo Colia.

“Desidero ringraziare tutti coloro che, in questi anni, si sono impegnati con serietà e dedizione nel settore della gestione dei rifiuti – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano -. È un lavoro spesso silenzioso, che non rincorre il facile consenso, ma che richiede impegno quotidiano, andando strada per strada, famiglia per famiglia, perché si costruisca un senso civico condiviso e un rispetto profondo delle regole.

La raccolta differenziata non è solo una pratica ambientale, è un processo industriale che richiede partecipazione attiva e consapevole da parte dei cittadini.

La giornata di oggi deve essere un’occasione di stimolo e riflessione: i riconoscimenti che consegniamo non sono solo simboli, ma strumenti per promuovere un confronto virtuoso e continuare a crescere insieme. Sappiamo che alcuni territori hanno compiuto sforzi straordinari, a volte anche per compensare le difficoltà di altri. Eppure, in dieci anni, siamo riusciti a non ricorrere alla costruzione di nuovi impianti di termovalorizzazione. Abbiamo ricevuto un sistema fragile e conflittuale, e lo abbiamo trasformato in una rete equilibrata, cercando di tutelare le imprese, di sostenere i Comuni e promuovere un approccio equo in tutti i settori coinvolti. Oggi lasciamo a chi verrà dopo di noi un sistema più stabile, in equilibrio. La gestione del ciclo dei rifiuti non è un problema da subire, ma un’opportunità da cogliere, per innovare, creare occupazione e rendere la Puglia sempre più sostenibile e responsabile”.

“Una giornata speciale dedicata ai nostri territori – ha commentato l’assessora all’Ambiente, Serena Triggiani -, per celebrare e ringraziare i nostri amministratori locali, per gli sforzi quotidiani e la dedizione volta a garantire una gestione sostenibile dei rifiuti, insieme a tutti gli attori della filiera. Il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi come Assessorato all’Ambiente, e in cui personalmente ho creduto fortemente sin da inizio del mio mandato, ha dato estrema rilevanza ad azioni di sensibilizzazione delle comunità e dei cittadini sul tema della differenziata, elemento cardine di attuazione della giusta economia circolare. E questa nostra strategia ha con evidenza portato anche al miglioramento dei risultati dei comuni, che oggi premiamo come riconoscimento del loro impegno e perché dimostrano, anche grazie al supporto finanziario che come Regione abbiamo assicurato, una gestione virtuosa dei rifiuti e, in particolare della differenziata.

Oggi, in particolare, diamo merito ai 170 Comuni che si sono distinti per l’eccellente impegno nella raccolta differenziata, superando la soglia del 65%. Un traguardo che dimostra quanto sia efficace la sinergia tra istituzioni, cittadini e amministrazioni locali quando si lavora insieme per un futuro più sostenibile. Il risultato è ancora più straordinario se si considera che ben 44 di questi Comuni hanno conseguito una performance di raccolta che supera il 75% confermandosi veri modelli di virtuosità ambientale. Ogni Comune premiato rappresenta un esempio positivo, un punto di riferimento per l’intera regione. L’impatto di questo lavoro è tangibile: ridurre i rifiuti, promuovere il riciclo, valorizzare le risorse significa migliorare la qualità della vita nei nostri territori. Questi risultati testimoniano la forza dell’economia circolare, un modello virtuoso da diffondere e replicare in ogni angolo della Puglia. Un ringraziamento sentito va ai cittadini, alle associazioni, ai sindaci e agli amministratori che hanno reso possibile tutto questo”.

“La gestione dei rifiuti in Puglia è il risultato di una pianificazione attenta e di un lavoro costante – ha dichiarato Rocco De Franchi -. È il frutto di un’alleanza solida e continua tra pubblico e privato. In sala sono presenti molti sindaci e operatori del settore, che saluto con gratitudine: con loro condividiamo l’impegno quotidiano per far crescere la nostra terra. Il turismo, specie nel periodo estivo, con un impatto economico immenso ogni anno, è strettamente connesso a queste dinamiche. Molti visitatori non sempre tracciati nei dati ufficiali, rendono evidente – proprio attraverso l’incremento dei rifiuti – la reale entità delle presenze sul territorio. Come amministratori pubblici abbiamo anche una responsabilità educativa, che passa attraverso una comunicazione diretta e costante. In questo percorso siamo affiancati dall’editoria locale, con cui collaboriamo quotidianamente, valorizzando testate giornalistiche autorevoli e radicate nel territorio. Tra le iniziative più importanti, ricordo le campagne di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti, che rappresentano un tassello fondamentale della nostra azione informativa e civica. Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e gli enti locali sono parte attiva di questa rete comunicativa, sempre vicina ai cittadini. Quello che la Puglia ha realizzato negli ultimi dieci anni in questo settore è straordinario. Desidero concludere ringraziando i sindaci, le amministrazioni, gli operatori e tutti coloro che ogni giorno, con pazienza, dedizione e amore, guidano questo popolo straordinario”.

COMUNI PREMIATI CON MENZIONE SPECIALE COME ECCELLENZE PER RACCOLTA RSU >75%