ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di installare o mettere a disposizione, nei pubblici esercizi, apparecchiature che consentano di accedere alle piattaforme di gioco online. La decisione riguarda una norma risalente al 2012, inserita nel cosiddetto “decreto Balduzzi”, che vietava l’uso di dispositivi nei locali per collegarsi a giochi, sia regolari che non autorizzati.

La Consulta ha stabilito che questa norma risulta sproporzionata e non compatibile con i principi costituzionali, sottolineando che eventuali restrizioni in materia di gioco devono essere introdotte tramite leggi mirate e specifiche, elaborate dal Parlamento, e non tramite divieti assoluti e generalizzati.

La vicenda: una legge nata per combattere la ludopatia

La norma esaminata dalla Corte si inseriva nell’ambito delle misure per contrastare la dipendenza da gioco, meglio conosciuta come ludopatia. Il decreto Balduzzi, adottato nel 2012, vietava a bar, tabaccherie e altri esercizi aperti al pubblico di offrire apparecchi o dispositivi che permettessero l’accesso, diretto o indiretto, a piattaforme di gioco, compresi i siti legali autorizzati dallo Stato.

Tale misura si proponeva di limitare i rischi connessi alla facilità di accesso al gioco d’azzardo e di arginare la diffusione del fenomeno, ma ha finito per generare una serie di contenziosi, soprattutto da parte di esercenti che si sono visti privati della possibilità di offrire servizi di accesso al gioco lecito.

Il giudizio della Corte: divieto eccessivo e non bilanciato

Secondo la Corte Costituzionale, il divieto previsto dalla legge si configura come una limitazione sproporzionata, poiché vieta indiscriminatamente anche l’accesso ai giochi legali, gestiti da concessionari autorizzati e sottoposti al controllo dello Stato.

La Consulta ha ricordato che la tutela della salute e il contrasto alla ludopatia sono senza dubbio obiettivi di primaria importanza, ma che non possono essere perseguiti attraverso misure che comprimono in modo eccessivo la libertà di iniziativa economica e i diritti degli utenti. La pronuncia sottolinea infatti che è compito del legislatore intervenire con strumenti adeguati, studiati per bilanciare la tutela della salute pubblica e i diritti garantiti dalla Costituzione, senza ricorrere a divieti assoluti che possono generare effetti distorsivi.

Serve un intervento legislativo organico

La decisione della Corte apre di fatto la strada alla necessità di un nuovo intervento normativo in materia di gioco, con regole che siano in grado di garantire una protezione efficace contro i rischi di dipendenza, senza però ricorrere a soluzioni drastiche che possano danneggiare il mercato regolamentato.

Nel dispositivo, la Consulta ha inoltre ribadito che il contrasto alla ludopatia resta una priorità e ha invitato esplicitamente il Parlamento a intervenire per adottare misure appropriate, che siano proporzionate e rispettose delle libertà costituzionali.

Il quadro normativo sul gioco resta complesso

La questione solleva, ancora una volta, il tema delicato del rapporto tra gioco legale e salute pubblica. L’Italia si trova da anni in una posizione complessa: da un lato, il gioco legale costituisce una fonte rilevante di entrate per l’Erario e un settore che impiega migliaia di lavoratori; dall’altro, il dilagare della ludopatia impone una regolamentazione sempre più rigorosa.

L’annullamento del divieto previsto dal decreto Balduzzi rappresenta dunque un nuovo snodo in questo dibattito e pone al centro dell’attenzione la necessità di un approccio normativo più calibrato, in grado di limitare i rischi per i cittadini senza mettere in discussione il sistema del gioco legale, né comprimere in modo irragionevole le attività commerciali.

Verso nuove regole?

Alla luce di questa sentenza, si attende ora la risposta del Parlamento, chiamato a intervenire per ridefinire il quadro normativo. L’obiettivo sarà quello di introdurre misure di prevenzione più efficaci, salvaguardando però i principi di libertà economica e di equilibrio tra interessi pubblici e privati.

La sentenza potrebbe inoltre avere effetti su numerosi contenziosi pendenti, relativi alle sanzioni inflitte a quegli esercenti che, in questi anni, hanno messo a disposizione dispositivi per il gioco online nei propri locali, anche quando si trattava di giochi pienamente legali e autorizzati.

Lo riporta l’Ansa.