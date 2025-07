Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina, ha avviato un ricorso contro la riduzione del vitalizio parlamentare, decisa nel 2018 con la riforma voluta dall’allora presidente della Camera Roberto Fico. L’ex deputata del Partito Radicale, eletta tra il 1987 e il 1992, ha presentato la richiesta di risarcimento al Collegio d’Appello della Camera, chiedendo 10 milioni di euro come compensazione per i danni subiti. L’attrice ha dichiarato che l’intera somma, definita “simbolica”, sarebbe destinata a finalità benefiche.

Al centro della sua azione legale c’è la contestazione della misura che ha ridotto drasticamente il suo vitalizio mensile, ritenuta una violazione dei diritti acquisiti. Secondo i suoi legali, il provvedimento del 2018 avrebbe rotto un “patto” implicito tra lo Stato e i parlamentari, privandoli retroattivamente di un diritto maturato dopo anni di mandato. La Staller ha affermato: “Mi hanno tolto tutto, quella pensione era il mio unico sostegno economico”.

“Con 1.000 euro al mese non riesco a vivere”

Nel corso di alcune interviste, Staller ha raccontato la propria situazione economica attuale, definendola “difficilissima”. L’ex parlamentare ha spiegato di ricevere ora un assegno di circa 1.000 euro al mese, cifra che considera insufficiente per garantire una vita dignitosa, soprattutto dopo aver terminato l’attività politica e artistica.

“Non ho mai fatto investimenti milionari, ho sempre vissuto del mio lavoro e di quel vitalizio”, ha dichiarato, aggiungendo di aver subito un vero e proprio tracollo finanziario, tra spese impreviste e difficoltà personali, in particolare durante la pandemia. La sua vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sul trattamento economico degli ex parlamentari, specie quelli più anziani o privi di altre entrate.

Oltre 1.300 ex parlamentari in causa

Quello di Ilona Staller non è un caso isolato: la sua richiesta di risarcimento fa parte di un ricorso collettivo che coinvolge circa 1.300 ex parlamentari, molti dei quali nomi noti della politica italiana. Tra i ricorrenti figurano, infatti, Antonio Bassolino, Paolo Cirino Pomicino, Antonio Guzzanti, Claudio Scajola e Rosa Russo Iervolino.

I ricorsi mirano ad annullare la delibera con cui l’Ufficio di Presidenza della Camera, durante la legislatura a guida M5S, ha ridotto i vitalizi passando da un calcolo retributivo a uno contributivo. Per alcuni ex parlamentari, ciò ha comportato un taglio fino all’86% dell’importo mensile: assegni che prima superavano i 4.000 euro si sono ridotti a meno di 1.000.

Secondo i promotori della causa, si tratta di una misura punitiva e sproporzionata, che ignora anni di servizio e contributi versati. Dal canto suo, Roberto Fico ha sempre difeso la riforma, definendola una “necessaria operazione di giustizia sociale”, in linea con il principio di equità tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

Rischio per i conti pubblici: fino a 4 miliardi in ballo

Il Collegio d’Appello della Camera si è già riunito per la prima udienza lo scorso 2 luglio, e la sentenza definitiva è attesa nelle prossime settimane. Se il ricorso di Cicciolina e degli altri ex parlamentari dovesse essere accolto, le conseguenze per i conti pubblici potrebbero essere pesantissime.

Secondo alcune stime, infatti, il ripristino dei vitalizi e il pagamento dei risarcimenti potrebbe comportare una spesa fino a 4 miliardi di euro per lo Stato, riaccendendo inevitabilmente il dibattito politico sul tema. In caso di esito negativo, i ricorrenti potrebbero comunque proseguire la battaglia in sede civile o presso la Corte Costituzionale.

“Questa non è solo la mia battaglia personale”, ha dichiarato Staller, “ma una questione di principio che riguarda tutti coloro che hanno servito il Parlamento e hanno maturato un diritto”.

Una questione che divide l’Italia

Il caso continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato, chi ritiene giusto applicare i tagli anche agli ex parlamentari in nome dell’equità sociale; dall’altro, chi sostiene che i diritti acquisiti non possano essere messi in discussione a posteriori.

In ogni caso, la vicenda ha riportato al centro dell’attenzione un tema sempre controverso, che riguarda il bilanciamento tra sostenibilità dei conti pubblici e tutela dei diritti individuali, in particolare quando si parla di ex rappresentanti delle istituzioni.

La decisione del Collegio potrebbe aprire una nuova stagione di ricorsi, con impatti rilevanti su politica, giustizia e finanze pubbliche. Intanto, il caso di Cicciolina continua a far discutere, tra solidarietà e polemiche.

