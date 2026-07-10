Edizione n° 6124

BALLON D'ESSAI

FILOMENA PIAZZOLLA // Frode fiscale da oltre 1,7 milioni, la Cassazione conferma il sequestro a Filomena Piazzolla
11 Luglio 2026 - ore  11:53

CALEMBOUR

CASSAZIONE PIACENTINO // Riciclaggio e autoriciclaggio, la Cassazione riapre il caso Piacentino: nuova valutazione sulle pene sostitutive
11 Luglio 2026 - ore  11:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Addio a Benvenuto Nigro, morto l’ex sindaco di Deliceto: aveva 71 anni

BENVENUTO NIGRO Addio a Benvenuto Nigro, morto l’ex sindaco di Deliceto: aveva 71 anni

«Ti ricorderemo sempre, avrai un posto nel nostro cuore», ha scritto il primo cittadino.

Addio a Benvenuto Nigro, morto l'ex sindaco di Deliceto: aveva 71 anni

Addio a Benvenuto Nigro, morto l'ex sindaco di Deliceto: aveva 71 anni - ph foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

DELICETO – È morto all’età di 71 anni Benvenuto Nigro, già sindaco di Deliceto dal 2004 al 2009 ed ex segretario scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stornara. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nelle comunità di Deliceto e Stornara, dove era conosciuto e stimato per il suo impegno nelle istituzioni e nella vita pubblica.

A ricordarlo con un messaggio sui social è stato il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità.

«Ti ricorderemo sempre, avrai un posto nel nostro cuore», ha scritto il primo cittadino.

Nel suo ricordo, Roberto Nigro ha sottolineato le qualità umane dell’ex sindaco: «Era un uomo umile, disponibile, sempre pronto a tendere una mano. Con lui abbiamo collaborato a tanti eventi per il nostro paese, perché Stornara era la sua casa e ci metteva il cuore in ogni iniziativa».

Il sindaco ha inoltre ricordato il servizio svolto da Benvenuto Nigro alla guida del Comune di Deliceto: «È stato anche sindaco di Deliceto, dove ha servito i cittadini con la stessa umiltà e serietà che lo hanno sempre contraddistinto. Oggi perdiamo un amico, un servitore dello Stato, un punto di riferimento per la nostra comunità».

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social network da parte di cittadini, amici ed ex amministratori, che ne hanno ricordato la disponibilità, il senso delle istituzioni e l’attenzione verso il territorio.

La scomparsa di Benvenuto Nigro lascia un vuoto nelle comunità che lo hanno conosciuto e apprezzato durante il suo percorso professionale e amministrativo.

Fonte: FoggiaToday.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO