Addio a Benvenuto Nigro, morto l'ex sindaco di Deliceto: aveva 71 anni

DELICETO – È morto all’età di 71 anni Benvenuto Nigro, già sindaco di Deliceto dal 2004 al 2009 ed ex segretario scolastico dell’Istituto Comprensivo di Stornara. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nelle comunità di Deliceto e Stornara, dove era conosciuto e stimato per il suo impegno nelle istituzioni e nella vita pubblica.

A ricordarlo con un messaggio sui social è stato il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità.

«Ti ricorderemo sempre, avrai un posto nel nostro cuore», ha scritto il primo cittadino.

Nel suo ricordo, Roberto Nigro ha sottolineato le qualità umane dell’ex sindaco: «Era un uomo umile, disponibile, sempre pronto a tendere una mano. Con lui abbiamo collaborato a tanti eventi per il nostro paese, perché Stornara era la sua casa e ci metteva il cuore in ogni iniziativa».

Il sindaco ha inoltre ricordato il servizio svolto da Benvenuto Nigro alla guida del Comune di Deliceto: «È stato anche sindaco di Deliceto, dove ha servito i cittadini con la stessa umiltà e serietà che lo hanno sempre contraddistinto. Oggi perdiamo un amico, un servitore dello Stato, un punto di riferimento per la nostra comunità».

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social network da parte di cittadini, amici ed ex amministratori, che ne hanno ricordato la disponibilità, il senso delle istituzioni e l’attenzione verso il territorio.

La scomparsa di Benvenuto Nigro lascia un vuoto nelle comunità che lo hanno conosciuto e apprezzato durante il suo percorso professionale e amministrativo.

Fonte: FoggiaToday.