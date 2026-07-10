BARI – Prosegue il trend positivo del traffico aereo negli scali pugliesi. Nel mese di giugno 2026 gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato complessivamente oltre 1,3 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze, segnando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A renderlo noto è Aeroporti di Puglia, che evidenzia come nel giugno 2025 i passeggeri fossero stati 1.148.235, confermando una crescita costante della domanda di trasporto aereo.

Oltre 5,7 milioni di viaggiatori nei primi sei mesi del 2026

Il bilancio del primo semestre dell’anno è altrettanto positivo. Da gennaio a giugno, gli scali pugliesi hanno movimentato 5.718.958 passeggeri, con un incremento del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

I dati confermano il rafforzamento del sistema aeroportuale regionale, sostenuto sia dal traffico nazionale sia da quello internazionale.

Cresce il traffico internazionale

Particolarmente rilevante l’andamento delle rotte internazionali.

Nel solo mese di giugno, l’aeroporto di Brindisi ha registrato una crescita del 24,36% del traffico internazionale, raggiungendo 152.910 passeggeri.

Anche lo scalo di Bari continua a consolidare la propria vocazione internazionale, con 544.001 passeggeri sulle rotte estere e un incremento del 18,7% rispetto a giugno dello scorso anno.

Successo per il volo diretto Bari-New York

A contribuire ai risultati positivi è anche il collegamento diretto tra Bari e New York, operato da United Airlines.

Secondo Aeroporti di Puglia, dalla sua attivazione il volo transatlantico ha già trasportato oltre 11.000 passeggeri, confermando l’interesse per una rotta considerata strategica sia per il turismo sia per i collegamenti con la comunità pugliese residente negli Stati Uniti.

I dati diffusi confermano il momento favorevole per il trasporto aereo regionale, con gli aeroporti pugliesi che continuano a registrare volumi di traffico in crescita e un progressivo rafforzamento della rete di collegamenti nazionali e internazionali.

Fonte: ANSA.