Giuseppe Angel Manfredonia, confermato lo staff della Prima Squadra

La SSD Giuseppe Angel Manfredonia conferma lo staff tecnico-organizzativo della Prima Squadra in vista del nuovo percorso sportivo. Un gruppo composto da figure già legate alla società che continuerà a lavorare al fianco del roster con l’obiettivo di garantire organizzazione, preparazione e crescita durante tutta la stagione.

Alla guida della squadra ci sarà ancora Felice Carano, affiancato da coach Fabio Carbone, che supporterà il lavoro settimanale, l’analisi delle partite e le attività quotidiane in palestra. Carbone seguirà inoltre parte del percorso tecnico del settore giovanile dell’Angel Academy, proseguendo il progetto di valorizzazione del vivaio biancazzurro.

La preparazione atletica sarà affidata a Loredana Lillo, che curerà programmi specifici dedicati al miglioramento della condizione fisica degli atleti, alla prevenzione degli infortuni e al recupero.

Per l’area sanitaria è stata confermata la presenza di Antonio Piemontese, fisioterapista della Prima Squadra e figura storica della società. Il suo ruolo sarà fondamentale nel monitoraggio degli atleti, nella gestione degli infortuni e nei percorsi di recupero, in costante collaborazione con lo staff tecnico.

A completare il gruppo di lavoro ci sarà Domenico Marasco, storico dirigente dell’Angel, che continuerà a occuparsi dei rapporti organizzativi con la classe arbitrale e della gestione delle procedure previste durante le gare.

Con queste conferme, la società rinnova la fiducia in uno staff considerato solido, preparato e strutturato, ribadendo la volontà di affrontare la nuova stagione con professionalità, organizzazione e spirito di squadra.

Un percorso sportivo che nasce anche dal lavoro quotidiano di chi opera dietro le quinte e accompagna la squadra verso nuovi obiettivi.