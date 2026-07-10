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Home // Economia // ASE Manfredonia, al via la selezione per 30 operatori ecologici stagionali: candidature aperte

30 OPERATORI ASE Manfredonia, al via la selezione per 30 operatori ecologici stagionali: candidature aperte

L'iniziativa rientra nella programmazione aziendale finalizzata a far fronte all'incremento delle esigenze operative che caratterizza la stagione estiva

Manfredonia, ASE cerca personale per la raccolta rifiuti: candidature aperte con Etjca

raccolta differenziata (immagine d'archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA) – ASE S.p.A. ha avviato la procedura di selezione per l’assunzione di 30 operatori ecologici in somministrazione destinati al potenziamento dei servizi di igiene urbana durante il periodo estivo.

L’iniziativa rientra nella programmazione aziendale finalizzata a far fronte all’incremento delle esigenze operative che caratterizza la stagione estiva. L’aumento delle presenze sul territorio e la maggiore intensità delle attività di raccolta e pulizia rendono infatti necessario un rafforzamento dell’organico, con l’obiettivo di garantire continuità, efficienza e tempestività negli interventi.

A seguito della procedura di affidamento, il servizio di somministrazione del personale è stato assegnato a in.HR Agenzia per il Lavoro S.p.A., che gestirà l’intero iter di selezione: dalla raccolta delle candidature all’individuazione dei profili ritenuti idonei, nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

Le figure selezionate saranno impiegate a supporto delle attività quotidiane di ASE S.p.A., contribuendo al mantenimento del decoro urbano e al regolare svolgimento dei servizi di igiene ambientale, con particolare riferimento ai mesi di maggiore affluenza turistica.

Gli interessati potranno consultare l’avviso di selezione, verificare i requisiti richiesti e presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma online di in.HR Agenzia per il Lavoro S.p.A., disponibile all’indirizzo: https://inhrgroup.intervieweb.it/jobs/operatoreoperatrice-ecologici-241225/it/.

ASE S.p.A. invita tutti i candidati a prendere visione con attenzione della documentazione pubblicata e a inoltrare la domanda entro i termini previsti dall’avviso.

Con questa iniziativa, l’azienda conferma il proprio impegno nel garantire standard elevati nei servizi di igiene urbana, rafforzando la capacità operativa durante uno dei periodi più impegnativi dell’anno e assicurando interventi efficaci a beneficio della comunità e del territorio.

1 commento su "ASE Manfredonia, al via la selezione per 30 operatori ecologici stagionali: candidature aperte"

  1. Quindi i famosi trenta quanto staranno in ASE? Un mese?
    E visto che di mezzo c’è un agenzia,presumo saranno assunti dall agenzia e non da ASE,presumo.
    Quindi per un mese un mese e mezzo avremo questi trenta che come lo scorso anno sostituiranno i lavoratori che vanno in ferie.
    Chiamarlo potenziamento a me personalmente sembra una presa in giro.

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