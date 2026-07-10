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Home // Bari // Assalti ai blindati, maxi operazione della DDA: sette misure cautelari contro un gruppo criminale cerignolano

CERIGNOLA BLINDATI Assalti ai blindati, maxi operazione della DDA: sette misure cautelari contro un gruppo criminale cerignolano

Maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro una presunta organizzazione criminale di Cerignola

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Bari // Cerignola //

BARI – Maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro una presunta organizzazione criminale di Cerignola ritenuta specializzata negli assalti ai furgoni portavalori. Dalle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della DDA, nei confronti di sette persone.

L’operazione rappresenta una svolta nelle indagini sulla spettacolare rapina avvenuta il 6 novembre 2024 lungo la strada statale 96, nei pressi di Toritto, quando un commando armato assaltò un blindato utilizzando fucili d’assalto Kalashnikov, esplodendo numerosi colpi d’arma da fuoco. Durante l’azione criminale venne fatta esplodere la cabina posteriore del mezzo portavalori e furono incendiate diverse autovetture per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e agevolare la fuga.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, anche con l’aggravante del metodo mafioso, oltre a numerosi altri reati contro il patrimonio che, secondo l’accusa, rientrerebbero nel programma criminoso dell’organizzazione. Le contestazioni sono formulate allo stato delle indagini e restano ferme le successive valutazioni dell’autorità giudiziaria, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del diritto di difesa.

Per l’esecuzione del provvedimento sono stati impiegati oltre 100 militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di un elicottero, reparti speciali, Aliquote di Primo Intervento (API) e Squadre Operative di Supporto (SOS), unità normalmente impiegate anche in attività di contrasto al terrorismo. 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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