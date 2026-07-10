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ALESSANDRO LONGO Bari, muore a 19 anni dopo lo schianto in moto: tragedia in via Camillo Rosalba

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato Alessandro Longo al Policlinico in codice rosso

Bari, muore a 19 anni dopo lo schianto in moto: tragedia in via Camillo Rosalba

ph QuintoPotere

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Non ce l’ha fatta Alessandro Longo, il giovane di 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì in via Camillo Rosalba, nel quartiere Poggiofranco. Il ragazzo è deceduto nelle prime ore di giovedì al Policlinico di Bari, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Il violento impatto si è verificato poco prima della mezzanotte, all’altezza del sottopassaggio che conduce in direzione Carbonara e dello stadio San Nicola. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, il giovane era alla guida della propria motocicletta quando si è scontrato con un’autovettura.

Le testimonianze raccolte sul posto riferiscono che l’auto, sulla quale viaggiava una coppia, avrebbe effettuato un’improvvisa inversione di marcia, tagliando la traiettoria del motociclista, che non avrebbe avuto il tempo necessario per evitare l’impatto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato Alessandro Longo al Policlinico in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime: il 19enne era in coma e presentava un importante trauma cranico, oltre a numerose lesioni toraciche e addominali. Durante la notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il suo cuore ha cessato di battere nelle prime ore del mattino.

Per consentire i rilievi tecnici, via Camillo Rosalba è rimasta chiusa al traffico in direzione dello stadio San Nicola. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre gli agenti della Polizia Locale proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Valenzano, dove Alessandro viveva. Il sindaco Giampaolo Romanazzi ha espresso il cordoglio dell’intero paese attraverso un messaggio pubblicato sui social. «Ci siamo risvegliati con una notizia che ci addolora profondamente. Alessandro, un nostro giovanissimo concittadino, è venuto a mancare questa notte a Bari a seguito di un incidente stradale. Come comunità, ci stringiamo con affetto al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e delle persone che più gli volevano bene. Se ne va un ragazzo di appena 19 anni, con una vita ancora tutta da vivere, ricca di sogni, speranze e progetti. Ciao, Alessandro».

L’ennesima tragedia sulle strade pugliesi riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Lo riporta LaRepubblica

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