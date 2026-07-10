Bisceglie, inaugurato il nuovo Posto di Polizia nel centro cittadino

È stato inaugurato questa mattina, in Largo Castello a Bisceglie, il nuovo Posto di Polizia della Polizia di Stato, un presidio nato con l’obiettivo di garantire una presenza più capillare e rafforzare le attività di prevenzione, controllo e sicurezza urbana.

L’apertura della nuova struttura rappresenta un passaggio significativo per la città e conferma l’attenzione della Questura di Barletta-Andria-Trani verso il potenziamento dei servizi dedicati alla comunità e al territorio.

Il nuovo presidio punta a diventare un punto di riferimento stabile per cittadini e operatori, offrendo un luogo facilmente accessibile per le esigenze legate alla sicurezza, all’assistenza e agli interventi di competenza della Polizia di Stato.

La struttura consentirà di rendere più efficace l’azione operativa degli agenti, migliorando la capacità di risposta alle necessità della popolazione e rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso un servizio sempre più vicino e presente.

Il Posto di Polizia avrà un ruolo strategico soprattutto per il centro storico e le aree limitrofe, contribuendo alla sicurezza e alla vivibilità della città attraverso un’attività quotidiana di prossimità.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania, il questore Alfredo Fabbrocini e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, insieme a numerose autorità civili, militari, politiche e religiose del territorio.

La presenza delle istituzioni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, considerata un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dei presidi di sicurezza e di collaborazione tra forze dell’ordine, amministrazione comunale e cittadini.