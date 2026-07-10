Antonio Bonavita è il nuovo segretario cittadino della Lega a Cerignola. La nomina rientra nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del partito sul territorio provinciale avviato dal neo segretario provinciale Napoleone Cera, consigliere regionale, dopo la sua proclamazione alla guida della Lega Foggia.

Il conferimento dell’incarico si inserisce nel programma di rilancio e radicamento territoriale annunciato durante il congresso del 3 luglio scorso. Bonavita, militante storico della Lega e figura di riferimento del movimento nella città ofantina, assume quindi la guida del partito locale con l’obiettivo di consolidarne la presenza e svilupparne ulteriormente l’attività politica.

La nomina rappresenta anche un riconoscimento per dieci anni di militanza e impegno sul territorio, durante i quali Bonavita ha contribuito alla crescita della Lega a Cerignola e in Capitanata, distinguendosi per partecipazione, disponibilità e attenzione alle esigenze della comunità.

“Come avevo annunciato subito dopo la mia proclamazione – dichiara il segretario provinciale Napoleone Cera – stiamo dando rapidamente forma a una squadra capace di interpretare al meglio le esigenze delle nostre comunità. La nomina di Antonio Bonavita è il riconoscimento di un percorso politico e umano costruito giorno dopo giorno, attraverso dieci anni di militanza, presenza e lavoro al servizio della Lega. Sono certo che saprà guidare il partito a Cerignola con entusiasmo, competenza e spirito di gruppo. Vogliamo una Lega sempre più radicata sul territorio, vicina ai cittadini, capace di ascoltare e trasformare le istanze della comunità in proposte concrete e azione politica”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal nuovo segretario cittadino, che ha ringraziato il partito per la fiducia ricevuta.

“Ringrazio il segretario provinciale e amico fraterno Napoleone Cera e il direttivo per la fiducia che hanno deciso di accordarmi – afferma Bonavita –. Questo incarico rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una grande responsabilità. In questi anni ho sempre creduto nel progetto della Lega e ho lavorato con passione e determinazione sul territorio. Oggi raccolgo questa sfida con la volontà di costruire una presenza ancora più forte e vicina ai cittadini di Cerignola. Lavoreremo per coinvolgere nuove energie, rafforzare il dialogo con le realtà sociali e produttive della città e dare risposte concrete ai bisogni del territorio, nel segno del rinnovamento, dell’impegno e della presenza costante tra la gente”.

Il direttivo provinciale della Lega Foggia, insieme a militanti e iscritti, ha rivolto ad Antonio Bonavita gli auguri di buon lavoro, sottolineando come la sua esperienza politica e il suo radicamento sul territorio possano rappresentare un elemento importante per la crescita del partito a Cerignola e nell’intera provincia di Foggia.