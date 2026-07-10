Cagnano Varano, via libera alla pesca estiva dei cannolicchi

Parte nel nord Gargano la pesca estiva dei cannolicchi, una misura autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole per far fronte alla situazione determinata dall’aumento delle temperature marine.
Il provvedimento rappresenta un caso particolare nel panorama nazionale, poiché consente la raccolta dei cannolicchi in un periodo dell’anno insolito per questo tipo di attività.
La decisione arriva dopo le difficoltà registrate nel settore della pesca delle vongole, fortemente condizionata dal progressivo riscaldamento delle acque del mare. Le temperature elevate hanno infatti compromesso la presenza del mollusco, spingendo gli operatori a orientarsi verso una risorsa alternativa.
L’autorizzazione ministeriale consente così ai mitilicoltori dell’area di Cagnano Varano e del nord Gargano di avviare una nuova fase di pesca, con l’obiettivo di sostenere il comparto e garantire continuità alle attività economiche legate al mare.
La scelta viene considerata un segnale delle trasformazioni che il cambiamento climatico sta producendo anche sulle attività ittiche, modificando abitudini, stagionalità e disponibilità delle specie marine.
Lo riporta telenorba.it.