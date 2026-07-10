Grano duro, Camporeale “La C.U.N. è strategica per tutelare i cerealicoltori”

Una mozione per sostenere la candidatura di Foggia come sede della Commissione Unica Nazionale (C.U.N.) del grano duro è stata presentata al Consiglio comunale di Serracapriola dal consigliere e capogruppo di “Serracapriola Rinasce” Marco Camporeale.
L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo della Capitanata nel comparto cerealicolo italiano e a promuovere l’istituzione nel capoluogo dauno dell’organismo ritenuto fondamentale per garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del grano duro e tutelare il reddito degli agricoltori.
Nel documento viene evidenziata la centralità del territorio foggiano nella produzione nazionale di frumento duro, una filiera che negli ultimi anni ha dovuto affrontare l’aumento dei costi di produzione e una riduzione della redditività delle aziende agricole.
La mozione propone di avviare un percorso condiviso con il Comune di Foggia, le istituzioni regionali e nazionali, il Ministero dell’Agricoltura, la Camera di Commercio e le organizzazioni di categoria per sostenere la richiesta di assegnazione della sede della C.U.N. al capoluogo dauno.
Tra gli obiettivi indicati figurano anche l’introduzione di strumenti per favorire prezzi più equi per i produttori e la creazione di un tavolo permanente con la Regione Puglia dedicato alla classificazione qualitativa, chimica e tossicologica del grano.
L’obiettivo finale è rafforzare la valorizzazione del frumento italiano e contrastare le distorsioni del mercato, offrendo maggiori garanzie agli operatori della filiera cerealicola.
Lo riporta lagazzettadisansevero.it.