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Home // Cronaca // Caos di notte a Mattinata. “Mi hai tradito”. Lite tra due ragazze, una “alterata” si barrica in casa e minaccia suicidio

CAOS MATTINATA Caos di notte a Mattinata. “Mi hai tradito”. Lite tra due ragazze, una “alterata” si barrica in casa e minaccia suicidio

L'episodio si è verificato intorno all'una di notte. Una delle due giovani, in evidente stato di agitazione, si è rivolta ai presenti di un locale

Caos di notte a Mattinata. "Mi hai tradito". Lite tra due ragazze, una "alterata" si barrica in casa e minaccia suicidio

Caos di notte a Mattinata. "Mi hai tradito". Lite tra due ragazze, una "alterata" si barrica in casa e minaccia suicidio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

MATTINATA – Tensione la scorsa settimana, a Mattinata, dove una violenta lite tra due giovani turiste in vacanza sul Gargano ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e del personale del 118.

Secondo quanto ricostruito, tutto avrebbe avuto origine da un acceso litigio tra le due ragazze, entrambe provenienti da Milano, degenerato dapprima in un confronto verbale e successivamente in uno scontro fisico, presumibilmente in seguito alla scoperta di un presunto tradimento.

L’episodio si è verificato intorno all’una di notte. Una delle due giovani, in evidente stato di agitazione, si è rivolta ai presenti di un locale del centro chiedendo aiuto e riferendo che la compagna si era barricata all’interno dell’abitazione dove alloggiavano, minacciando di compiere gesti estremi.

Tra i primi a intervenire è stato il titolare di un ristorante della zona che, senza esitazione, si è recato presso l’alloggio nel tentativo di instaurare un dialogo con la ragazza. La giovane, secondo quanto riferito, si era chiusa in casa armata di un coltello e, in preda a un forte stato di alterazione, avrebbe danneggiato diversi arredi dell’abitazione.

Il ristoratore ha cercato di tranquillizzarla parlando con lei attraverso una finestra, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri e dei sanitari del 118. Grazie al lungo lavoro di mediazione e all’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario, la situazione è stata gradualmente riportata sotto controllo, evitando conseguenze più gravi.

Secondo le informazioni raccolte, la giovane, poco più che ventenne, sarebbe stata trovata in un marcato stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Saranno gli eventuali accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso si sono protratte dalle ore 1 fino alle prime luci dell’alba, attirando l’attenzione di numerosi residenti e turisti presenti nella zona. Si attendono riscontri ufficiali.

 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Caos di notte a Mattinata. “Mi hai tradito”. Lite tra due ragazze, una “alterata” si barrica in casa e minaccia suicidio"

  2. Mi pare che non si tratti della solita e scontata disputa di un torello da monta 🐂 instancabile, fecondo e grato a madre natura…condivido con avidità da donzelle passionali.

  3. Mi pare che non si tratti della solita e scontata disputa di un torello da monta 🐂 instancabile, fecondo e grato a madre natura…condiviso con estrema passionalità e trasgressione da donzelle passionali insaziabili.😈

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