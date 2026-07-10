Carceri, il 14 luglio visite in 34 istituti italiani con 'Alleanza per l’articolo 27'

Trentaquattro istituti penitenziari in 29 città italiane apriranno le porte il prossimo 14 luglio per l’iniziativa promossa dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, con l’obiettivo di riportare l’attenzione pubblica sulle condizioni delle carceri e sul rispetto dei principi costituzionali in materia di pena e reinserimento sociale.

Alle visite parteciperanno delegazioni composte da rappresentanti delle associazioni aderenti all’Alleanza, esponenti delle istituzioni locali, del mondo universitario, della cultura e della società civile. Sono oltre 330 le persone coinvolte nell’iniziativa, tra cui anche figure del mondo dello spettacolo e dell’informazione come Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Davide Dileo (Boosta), Luigi Piana, Aurelio Picca, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti.

L’obiettivo della giornata è accendere i riflettori sulla crisi del sistema penitenziario italiano, riaffermando il principio secondo cui la pena deve essere sempre conforme ai valori stabiliti dall’articolo 27 della Costituzione: rispetto della dignità umana, finalità rieducativa e possibilità di reinserimento nella società.

L’Alleanza per l’articolo 27 è nata a Roma il 6 febbraio scorso riunendo numerose realtà impegnate sui temi della giustizia, dell’esecuzione penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà. Il progetto punta a promuovere un modello basato su depenalizzazione, riduzione del ricorso al carcere e maggiore umanizzazione della pena, contrastando una crescente espansione della detenzione e l’isolamento degli istituti penitenziari rispetto alla società esterna.

A preoccupare sono anche i numeri dell’attuale situazione carceraria. Il tasso medio di affollamento delle carceri italiane è pari al 140%, con circa 18mila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Una condizione che ha portato più volte la magistratura a evidenziare criticità legate alla dignità della vita detentiva, mentre resta alto il dramma dei suicidi e delle morti all’interno degli istituti.

Per questo motivo, il 14 luglio le associazioni aderenti entreranno contemporaneamente in diversi penitenziari italiani, con l’intento di favorire una maggiore conoscenza del sistema carcerario da parte dell’opinione pubblica. Un’iniziativa ispirata anche al principio espresso da Piero Calamandrei secondo cui, per comprendere davvero il funzionamento della giustizia, è necessario conoscere il carcere.

Tra gli istituti coinvolti ci sarà anche la Casa Circondariale di Foggia, dove la delegazione in visita incontrerà i giornalisti alle ore 12 presso l’ingresso della struttura di via delle Casermette, 22.

Le visite interesseranno numerosi penitenziari in tutta Italia, tra cui quelli di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Vicenza e molte altre città.

L’Alleanza per l’articolo 27 è promossa da numerose organizzazioni impegnate sul fronte dei diritti e della giustizia, tra cui A buon diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, CNCA, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Confcooperative Federsolidarietà, Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Forum Droghe, Gruppo Abele, L’altro diritto, La Società della Ragione, Legacoopsociali, Movimento di Volontariato Italiano-MOVI, Movimento No Prison, Nessuno tocchi Caino, Ristretti Orizzonti e Voci di Dentro.