Statoquotidiano.it, 10 luglio 2026. Orta Nova. Mancano poche ore all’inizio della grande serata della prima finale regionale per il tour pugliese di Miss Italia 2026, che si terrà a partire dalle 20.30 nel comune capofila dei Cinque Reali Siti.

Una serata nella quale sarà assegnato il titolo di Miss Framesi – Puglia. Timoniera alla guida dell’intera organizzazione, la Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata del più celebre concorso di bellezza, sostenuta dal patrocinio del comune di Orta Nova.

Così Carmen Martorana ai microfoni di Statoquotidiano: “Sono al mio quinto mandato con la Puglia e sono molto soddisfatta del lavoro che sto facendo, che da tutti viene riconosciuto come un lavoro serio e professionale, oltre che di qualità per lo show che realizziamo. Da quattro anni ho la gestione della Basilicata nelle regionali di Miss Italia, avendola presa un anno dopo rispetto alla Puglia. E posso dire che ho già vinto il titolo nazionale con la Miss Italia in carica che viene proprio dalla Basilicata e che questa sera sarà ospite ad Orta Nova. Ovviamente io mi auguro di bissare il risultato questa volta con una Miss Pugliese, per cui mi devo assolutamente impegnare per procacciare la potenziale candidata.

Per la Puglia non vinciamo dal 1999, quando il titolo di Miss Italia fu assegnato a Manila Nazzaro”.

Come è arrivata a selezionare Orta Nova per la manifestazione della prima delle finali regionali pugliesi del Concorso di bellezza più famoso d’Italia? “Praticamente ci sono arrivata già dallo scorso anno ed è stato una lunga e bella semina.

Quando è stato eletto il sindaco Domenico Di Vito, io sono riuscita ad avere il suo numero e gli ho proposto subito l’evento. Devo dire, mi ha impressionato che lui mi ascoltò tanto e con interesse, a differenza di altri amministratori comunali che magari vanno inseguiti in questi casi prima di ricevere udienza.

A livello burocratico all’inizio, la scorsa estate intendo, non è stato semplice inserire il mio evento nel cartellone ortese. Invece quest’anno è stato finalmente possibile. La presenza di Miss Italia, Katia Buchicchio, nella serata è un fatto degno di nota.

Lei proprio in questo sta girando per tutte le regioni d’Italia, quindi è una felice circostanza averla ad Orta Nova come madrina della serata”.

Durante la serata toccherete anche aspetti di sensibilizzazione, come piace fare all’organizzazione di Miss Italia? “Certamente. Il presentatore della serata, Christian Binetti, che è anche attore, reciterà un monologo sulla sicurezza stradale, tema a me molto caro perché il primo anno della mia esperienza come organizzatrice delle finali pugliesi di Miss Italia sono stata avvicinata da una famiglia di Barletta che ha perso il proprio figlio in un incidente stradale.

Il papà di quel ragazzo ha realizzato proprio un format sulla sicurezza stradale con Christian Binetti e il comandante dei vigili di Barletta. Un format che portano in giro per le scuole come strumento di sensibilizzazione. So che questo tema è molto sentito anche ad Orta Nova, soprattutto a seguito del triste episodio che ha colpito un giovanissimo ortese di cui mi hanno parlato”.

Le concorrenti di questa sera sono 21 e arrivano da tutta la Puglia, tra queste vi sarà anche una Miss ortese, Alessia Annese.

Ortese sarà anche l’hairstilist che si occuperà di curare la bellezza delle ragazze in gara, Saverio Ramputi: “Che è parrucchiere dello sponsor Framesi” ha precisato la Martorana “perché noi possiamo ingaggiare solo parrucchieri che facciano capo a tale sponsor.

Posso dire che Saverio Ramputi è stato un valido aiuto. È andato proprio a braccetto con l’’amministrazione ed è stato per noi un grande supporto a livello organizzativo”.

Quella di stasera è alle porte e grande è l’emozione tra le partecipanti, proprio perché è con loro, oggi che debutta il tour di serate per le selezioni regionali di Miss Italia per la Puglia.

La ragazza che vince in tale prima serata assumerà il titolo di Miss Framesi Puglia. In tutto però alla fine del tour la Puglia metterà su una rosa di circa dieci finaliste con vari titoli, con cui le ragazze rappresenteranno la regione alle selezioni nazionali.

Domani per esempio a Giivinazzo si terrà la finale di Miss Cinema per la Puglia. “Sono molto felice di aver portato questo eventi o in un comune nuovo” ha evidenzia in conclusione la Martorana. Di solito si rinnova l’evento in uno stesso comune quando l’organizzazione si rivela impeccabile. Vero è anche che a me piace andare alla scoperta di comuni ancora inesplorati e dunque mi dà soddisfazione sapere di essere riuscita a portare Miss Italia in territorio ortese”.

A incorniciare l’evento, vi saranno diversi ospiti: la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?”.

Sponsor della serata: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, ASD Fitness Gym, ACI Delegazione di Orta Nova, Gervasio Daniele impresa edile, TM naturalmente coop. agricola srl, Idromeccanica Di Vito, Ramputi Parrucchieri.