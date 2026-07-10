Centro Antiviolenza, affidata in via definitiva la gestione: il servizio resta alla cooperativa “Il Filo di Arianna” fino al 2028

Il Comune di San Severo conclude definitivamente l’iter amministrativo per l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza cittadino. Con la determinazione dirigenziale firmata dalla dirigente dell’Area II Servizi Sociali e alla Persona, Silvana Salvemini, diventa infatti efficace l’aggiudicazione del servizio alla cooperativa sociale “Il Filo di Arianna Società Cooperativa Sociale”, che continuerà a garantire le attività del Centro fino al 30 aprile 2028.

Il provvedimento rappresenta l’ultimo passaggio di una procedura iniziata con il bando pubblicato nei mesi scorsi e svolta attraverso una procedura aperta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Dopo la fase di gara e l’aggiudicazione con riserva, il Comune ha completato tutte le verifiche previste dalla normativa, rendendo così pienamente efficace l’affidamento.

Il servizio, considerato tra quelli di maggiore rilevanza sociale, riguarda la gestione del Centro Antiviolenza destinato all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno delle donne vittime di violenza, oltre alle attività di orientamento, assistenza psicologica, consulenza legale e accompagnamento nei percorsi di uscita dalle situazioni di maltrattamento.

La procedura era stata avviata con una determinazione del mese di aprile 2026, attraverso una gara pubblica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente, alla fine di maggio, per evitare qualsiasi interruzione del servizio, l’amministrazione comunale aveva disposto la consegna anticipata delle attività alla cooperativa risultata prima classificata, subordinando però l’efficacia dell’aggiudicazione al completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara.

Come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 36 del 2023, il Responsabile unico del progetto ha quindi attivato la procedura di controllo attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), accertando il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla normativa. Gli accertamenti si sono conclusi con esito positivo nei confronti della cooperativa sanseverese, consentendo al Comune di procedere all’aggiudicazione definitiva.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 98.877,57 euro oltre IVA, per un valore complessivo di 103.821,45 euro IVA inclusa, relativo al periodo di gestione che va dal 1° giugno 2026 al 30 aprile 2028. L’appalto è identificato dal CIG BB73853DE1.

Contestualmente all’aggiudicazione definitiva, il Comune ha approvato anche lo schema di contratto che disciplinerà i rapporti con il soggetto affidatario e l’atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, previsto dalla normativa europea sulla privacy, elemento ormai imprescindibile nella gestione dei servizi sociali che trattano dati particolarmente sensibili degli utenti.

La determinazione individua inoltre il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nella persona della dottoressa Maria Francesca Samale, assistente sociale in servizio presso l’ente, chiamata a vigilare sul corretto svolgimento del servizio, sul rispetto degli standard qualitativi previsti dal capitolato e sulla regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

Il Responsabile unico del progetto resta invece il funzionario amministrativo Michele Pio Paradiso, che ha seguito l’intera procedura di gara dalla predisposizione degli atti fino alla conclusione delle verifiche amministrative. Nel provvedimento viene inoltre attestata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento, come previsto dalla normativa anticorruzione.

A cura di Giovanna Tambo.