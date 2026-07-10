È scontro politico sulla gestione del Centro Cesarano di Manfredonia, dove secondo una denuncia diffusa nelle ultime ore, gli utenti della struttura avrebbero dovuto fare i conti per settimane con problemi legati al mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, con conseguenze sulle attività riabilitative.

Al centro della critica c’è la distanza tra la recente riapertura del secondo piano della struttura, celebrata dall’amministrazione come un importante risultato per il settore della disabilità e dell’autismo, e la situazione denunciata all’interno del centro.

«Venti giorni fa circa, li abbiamo visti sfilare. Sorridenti, fieri, pronti a battersi il petto e a prendersi i meriti per la riapertura del secondo piano del Centro Cesarano», si legge nella nota, nella quale viene contestata la gestione dell’emergenza caldo.

Secondo la denuncia, bambini, persone con disabilità e adulti che frequentano il centro sarebbero rimasti per circa un mese in una struttura priva di climatizzazione, con temperature elevate che avrebbero reso difficoltoso lo svolgimento delle attività.

La situazione avrebbe portato gli operatori sanitari a sospendere alcune terapie. «Parliamo di trattamenti vitali: fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità. Giorni di cure persi per bambini che non possono permettersi interruzioni», viene evidenziato.

La critica si concentra anche sul ruolo dell’amministrazione comunale e sui controlli effettuati sulla struttura: «A cosa serve istituire una Commissione Sanità in Consiglio Comunale se poi nessuno si accorge che il centro nevralgico della riabilitazione cittadina è paralizzato da un mese?».

Secondo gli autori della denuncia, non sarebbe sufficiente appellarsi ai tempi tecnici necessari per gli interventi. «Oggi ci vengono a dire che “ci sono i tempi tecnici”, che “la gara era in urgenza”, che il motore nuovo è arrivato sul tetto. Troppo comodo. Troppo tardi».

La nota sottolinea la necessità di una gestione più preventiva delle strutture dedicate alle persone fragili: «Se hai a cuore i disabili, non aspetti che un centro chiuda per intervenire. Ti muovi prima».

L’appello finale è rivolto all’amministrazione comunale affinché vengano fornite spiegazioni alle famiglie e venga garantito un monitoraggio costante del Centro Cesarano durante il periodo estivo.

«Chiediamo scuse immediate alle famiglie di Manfredonia da parte di questa amministrazione e pretendiamo che da domani – e per tutto il resto dell’estate – il Centro Cesarano sia monitorato quotidianamente. I nostri cittadini più fragili non sono un palcoscenico per i vostri applausi».

La richiesta conclusiva è chiara: “Meno passerelle, più fatti”, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione i servizi destinati alle persone con disabilità.

Lo riporta su Facebook, Michelangelo Basta.