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CERIGNOLA COMUNE Cerignola: il 14 luglio la presentazione della Strategia Urbana Territoriale

L’incontro rappresenterà il momento conclusivo del percorso partecipativo avviato nei mesi scorsi e sarà l’occasione per illustrare gli esiti

Cerignola: il 14 luglio la presentazione della Strategia Urbana Territoriale

Cerignola, Bonito - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Martedì 14 luglio alle ore 17:30, a Palazzo Fornari di Cerignola, sarà presentata alla cittadinanza la Strategia Urbana Territoriale elaborata nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana “Priorità IX – Sviluppo territoriale e urbano”, promosso dal Comune di Cerignola in qualità di capofila insieme alle amministrazioni comunali di Stornara e Stornarella.

L’incontro rappresenterà il momento conclusivo del percorso partecipativo avviato nei mesi scorsi e sarà l’occasione per illustrare gli esiti del confronto con cittadini, associazioni, operatori economici, rappresentanti del Terzo Settore e stakeholder locali.

Durante l’appuntamento saranno presentati gli indirizzi strategici e le linee di intervento che guideranno i futuri progetti di rigenerazione urbana nei tre Comuni, evidenziando come le proposte e i contributi raccolti attraverso gli incontri pubblici siano stati integrati in una visione condivisa per lo sviluppo del territorio.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Cerignola con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità IX “Sviluppo territoriale e urbano”, attraverso le Azioni 9.1 “Strategie urbane” e 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”, con il supporto tecnico della società di ingegneria Finepro Srl.

Il progetto punta alla costruzione di una strategia comune tra Cerignola, Stornara e Stornarella, attraverso un percorso di rigenerazione urbana e sociale finalizzato alla valorizzazione degli spazi pubblici, del patrimonio culturale e dell’identità dei territori, con l’obiettivo di affrontare criticità come degrado urbano, sottoutilizzo delle aree pubbliche, sicurezza e qualità della vita.

I precedenti incontri partecipativi hanno consentito di raccogliere numerose indicazioni provenienti dalla comunità, delineando un quadro di bisogni, opportunità e prospettive future. La Strategia Urbana Territoriale che sarà illustrata il 14 luglio rappresenta la sintesi di questo lavoro e costituirà la base per le successive fasi di progettazione e confronto con la Regione Puglia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Cerignola Francesco Bonito, del sindaco di Stornara Roberto Nigro e del sindaco di Stornarella Massimo Colia. Seguiranno gli interventi di Francesco Casamassima, dirigente, e dell’architetto Michele Sgobba.

L’incontro sarà moderato da Emiliano Moccia, mentre le attività partecipative saranno curate da Raffaello Tullo e Martina Salvatore.

L’Amministrazione comunale invita alla partecipazione cittadini, associazioni, imprese, rappresentanti del Terzo Settore, ordini professionali e tutti gli interessati, per condividere gli indirizzi strategici che accompagneranno il futuro sviluppo urbano e sociale di Cerignola, Stornara e Stornarella.

L’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio alle ore 17:30 presso Palazzo Fornari a Cerignola. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

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