CERIGNOLA – Prosegue il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. L’assessore all’Ambiente di Cerignola, Vincenzo Sforza, interviene sul tema ribadendo che l’amministrazione ha rafforzato le attività di controllo attraverso un incremento dei sistemi di videosorveglianza e delle verifiche quotidiane.
In una nota diffusa nelle scorse ore, l’assessore invita a superare quella che definisce una narrazione fuorviante secondo cui sul territorio non esisterebbero controlli.
«Ogni singolo giorno le telecamere registrano. Ogni singolo giorno ci sono controlli, ispezioni e sanzioni», afferma Sforza, sottolineando che gli autori degli abbandoni vengono individuati grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.
L’assessore evidenzia come sostenere che Cerignola sia una “terra di nessuno” rischi di alimentare comportamenti scorretti, offrendo un alibi a chi decide di disfarsi illegalmente dei rifiuti.
«Chi abbandona i rifiuti – prosegue – non è una vittima della mancanza di sorveglianza, ma un incivile che danneggia l’intera comunità».
Sforza invita quindi i cittadini a collaborare, facendo leva sul senso civico e sul rispetto degli spazi pubblici, oltre a evitare la diffusione di informazioni non corrispondenti alla realtà riguardo all’attività di controllo svolta dal Comune.
L’amministrazione comunale conferma l’impegno nel contrasto ai reati ambientali attraverso il monitoraggio costante del territorio, l’utilizzo della videosorveglianza e l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori.
Fonte: CerignolaViva.it