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FOGGIA COMUNE Consiglio comunale di Foggia, seduta il 15 luglio: dodici punti all’ordine del giorno

Tra i temi in discussione debiti fuori bilancio, sanità, cerealicoltura, centro comunale di raccolta e manutenzione del verde pubblico

Consiglio comunale di Foggia, seduta il 15 luglio: dodici punti all’ordine del giorno

Consiglio comunale Foggia - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Consiglio comunale di Foggia tornerà a riunirsi mercoledì 15 luglio alle 10, in prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione è stata fissata per giovedì 16 luglio alle 15. Sono dodici i punti inseriti nell’ordine del giorno della seduta.

La prima parte dei lavori sarà dedicata al riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, decreti di pagamento, atti di precetto e ordinanze di liquidazione. Tra le somme più rilevanti figurano un debito da 14.719,37 euro relativo a una sentenza del Giudice di pace, uno da 10.986,55 euro e ulteriori importi destinati alla copertura di spese legali e competenze professionali.

L’assemblea sarà poi chiamata a esaminare un ordine del giorno sul disavanzo economico della sanità pugliese, con la richiesta di bloccare l’aumento dell’addizionale regionale Irpef. Un altro documento riguarda invece la tutela della cerealicoltura di Capitanata, la difesa della filiera italiana del grano duro e l’avvio di una rete di consultazione interistituzionale per sostenere il riconoscimento di Foggia quale sede della Commissione unica nazionale e salvaguardare il reddito dei produttori agricoli.

Tra i temi politicamente più rilevanti figura anche la mozione con cui si chiede la sospensione immediata dei lavori e la delocalizzazione del nuovo Centro comunale di raccolta previsto in via Domenico Antonio Patroni.

L’ultimo punto all’ordine del giorno è dedicato allo stato del verde pubblico urbano. La mozione evidenzia criticità nella manutenzione ordinaria, carenze nella programmazione degli interventi e la necessità di incrementare le ore lavorative del personale addetto, sollecitando misure urgenti da parte dell’amministrazione comunale.

A cura di Giovanna Tambo.

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