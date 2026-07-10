"Dolce". Riprese cinematografiche a Monte Sant’Angelo: divieti di sosta e strade chiuse

Divieti di sosta, rimozione forzata e temporanee chiusure al traffico nel centro storico di Monte Sant’Angelo per consentire l’allestimento dei set e lo svolgimento delle riprese del progetto cinematografico “Dolce”, curato dalla società Groenlandia.

Le modifiche alla circolazione sono state definite con un’ordinanza del settore Sicurezza, Viabilità e Suap e resteranno in vigore, con calendari differenti, fino al 22 luglio. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi della produzione, mentre durante le chiusure resterà sempre garantito il passaggio dei veicoli di emergenza e delle forze dell’ordine.

Dall’8 al 22 luglio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Skanderberg, sul lato della scuola Giovanni XXIII, in largo Dauno, in via Erta nel tratto compreso tra i civici 38 e 46, in via Ortolani di fronte ai civici 42-46 e in largo del Salvatore.

Dal 13 al 21 luglio il provvedimento interessa anche via Reale Basilica, nello spazio antistante i civici 111-115. Dal 15 al 21 luglio il divieto sarà invece attivo nella piazzetta davanti all’ufficio postale, in corrispondenza del civico 10 di via Reale Basilica, e in via Carlo d’Angiò.

Ulteriori limitazioni entreranno in vigore dal 15 al 22 luglio in vico Corto, via Processionale, via San Pio X e via Chiasso Farnese. Anche in queste strade sarà vietato parcheggiare, con possibilità di rimozione dei mezzi lasciati nelle aree interessate.

La fase più rilevante per la circolazione sarà quella compresa tra il 16 e il 22 luglio, quando alcune strade potranno essere chiuse al transito per consentire materialmente lo svolgimento delle riprese.

Le vie coinvolte sono via dell’Archetto, largo Dauno, largo del Salvatore, via Incoronata, vico Corto, via Erta, via Ortolani, via Processionale, via San Pio X e via Chiasso Farnese. La chiusura riguarderà anche via Panoramica Sud, in corrispondenza di largo Dauno, ma soltanto durante i momenti effettivi di lavorazione sul set.

Tra il 16 e il 20 luglio sono inoltre previste interruzioni momentanee della circolazione in via Reale Basilica. Anche in questo caso la strada sarà chiusa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle riprese.

L’ordinanza nasce dalla richiesta presentata dalla società di produzione il 7 luglio. L’obiettivo è liberare le aree destinate all’allestimento dei set, consentire il movimento delle troupe e riservare alcuni spazi ai veicoli e alle attrezzature impiegati nelle lavorazioni.

Tutte le prescrizioni dovranno essere indicate attraverso apposita segnaletica. Cartelli e, quando necessari, transenne saranno collocati dalla società incaricata delle riprese. Gli automobilisti dovranno quindi prestare particolare attenzione alle indicazioni presenti nelle strade e agli eventuali cambiamenti temporanei disposti dagli agenti.

Il provvedimento è stato trasmesso al settore Tecnico del Comune, alla locale Stazione dei Carabinieri, al servizio 118 e alla società Groenlandia. La Polizia locale sarà incaricata di far rispettare le limitazioni e potrà applicare le sanzioni previste dal Codice della strada nei confronti di chi non osserverà i divieti.

Per residenti, commercianti e visitatori si prospettano dunque alcuni giorni di modifiche alla viabilità, concentrate soprattutto nel cuore del centro storico. Le restrizioni saranno progressive e varieranno in base alle esigenze della produzione, fino alla conclusione delle riprese prevista per il 22 luglio.

A cura di Michele Solatia.