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COLO' MANFREDONIA ECOè: Licia Colò a Manfredonia per parlare di natura e tutela dell’ambiente

La nota divulgatrice e conduttrice televisiva salirà sul palco alle 19 per un incontro dedicato al tema "Natura e tutela dell'ambiente"

ECOè: Licia Colò a Manfredonia per parlare di natura e tutela dell'ambiente

ECOè: Licia Colò a Manfredonia per parlare di natura e tutela dell'ambiente

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Sarà Licia Colò una delle protagoniste della giornata inaugurale di ECOè – Il Festival del Futuro Sostenibile, in programma giovedì 10 luglio nella Pineta di Siponto.

La nota divulgatrice e conduttrice televisiva salirà sul palco alle 19 per un incontro dedicato al tema “Natura e tutela dell’ambiente”, nel quale condividerà la propria esperienza maturata in anni di racconti, viaggi e approfondimenti dedicati alla salvaguardia del pianeta.

A dialogare con lei sarà Francesca Silvestre di Rai Radio Napoli Live, che guiderà un confronto incentrato su attualità, sensibilizzazione e consapevolezza ambientale, con l’obiettivo di approfondire il valore della sostenibilità e della tutela del patrimonio naturale.

L’evento rientra nel programma di ECOè, il festival promosso dal Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, in collaborazione con ASE Spa e Comunica Creative Company.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 luglio, alle 19, nella Pineta di Siponto, con ingresso libero.

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