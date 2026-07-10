Un nuovo femminicidio scuote l’Italia. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, originaria di Foggia e residente da tempo a Loreto, è stata uccisa nella serata di ieri all’interno della sua abitazione di via Bramante. Per l’omicidio è stato fermato l’ex compagno, un uomo di 35 anni di origine nordafricana, padre del loro bambino.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di un acceso litigio legato alla gestione del figlio e alla fine della loro relazione, che l’uomo non avrebbe mai accettato.

La tragedia si è consumata intorno alle 22.30 in un appartamento al quinto piano del civico 194. Dopo aver colpito più volte la donna con un coltello, il presunto aggressore sarebbe uscito in strada, ancora con i vestiti intrisi di sangue, confessando ai presenti quanto appena accaduto. «Ho ucciso la mia ex», avrebbe dichiarato ad alcuni residenti, che inizialmente avevano pensato fosse stato lui vittima di un’aggressione.

Le numerose chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare immediatamente l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. All’interno dell’abitazione i soccorritori hanno trovato Luigia Fortunato riversa a terra, ancora in vita ma gravemente ferita. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la giovane madre non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è stato fermato senza opporre resistenza e accompagnato nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove avrebbe successivamente ammesso le proprie responsabilità.

Luigia Fortunato lavorava come cameriera e aveva costruito la propria vita nelle Marche dopo aver lasciato la provincia di Foggia. Il figlio della coppia, al momento della tragedia, si trovava con la nonna materna e non era presente nell’abitazione.

Secondo quanto emerso nelle prime ore delle indagini, la relazione tra i due era terminata da tempo. L’uomo, stando alle ricostruzioni investigative, non avrebbe mai accettato la separazione e avrebbe più volte cercato di riallacciare il rapporto. Tra i possibili motivi che avrebbero scatenato la violenza vi sarebbe anche la disputa sull’affidamento del bambino, che il 35enne avrebbe voluto vedere con maggiore frequenza.

Sul luogo del delitto è arrivata anche la madre della vittima, che, sconvolta dal dolore, ha rivolto parole durissime all’ex compagno della figlia, accusandolo di aver distrutto la loro famiglia.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e verificando eventuali precedenti episodi di violenza o provvedimenti adottati nei confronti dell’uomo. Tra gli elementi al vaglio figurano anche pregresse segnalazioni per comportamenti violenti e precedenti giudiziari.

L’ennesimo femminicidio riaccende il dibattito sulla tutela delle donne vittime di violenza e sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione per evitare che relazioni segnate da minacce e sopraffazione possano trasformarsi in tragedie irreversibili.

Lo riporta Leggo.it