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Home // Foggia // Femminicidio Loreto, Tiziana Fortunato (Azzurro Donna): “La nostra città è in lutto. Serve un impegno collettivo”

TIZIANA FORTUNATO Femminicidio Loreto, Tiziana Fortunato (Azzurro Donna): “La nostra città è in lutto. Serve un impegno collettivo”

"Come Azzurro Donna Foggia – prosegue Tiziana Fortunato – lanciamo un appello affinché si potenzino concretamente le reti di protezione"

Femminicidio Loreto, Tiziana Fortunato (Azzurro Donna): “La nostra città è in lutto. Serve un impegno collettivo"

Femminicidio Loreto, Tiziana Fortunato (Azzurro Donna): “La nostra città è in lutto. Serve un impegno collettivo"

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – «La tragica scomparsa di Luigia Fortunato ha lasciato un vuoto incolmabile e ferito profondamente la nostra intera comunità. A nome di Azzurro Donna Foggia, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, stringendomi attorno al suo immenso dolore. Tuttavia, di fronte a un evento così drammatico, il silenzio non è più un’opzione».

Così Tiziana Fortunato, responsabile cittadina di Azzurro Donna, interviene a seguito dell’ennesimo femminicidio che ha colpito il territorio foggiano: «Ogni donna uccisa è una sconfitta per la società civile e per le istituzioni. Non possiamo continuare a parlare di “emergenza” di fronte a un fenomeno strutturale che richiede una risposta ferma, univoca e costante. La violenza di genere non è un fatto privato, ma una piaga sociale che va combattuta con ogni mezzo a nostra disposizione».

​«Come Azzurro Donna Foggia – prosegue Tiziana Fortunato – lanciamo un appello affinché si potenzino concretamente le reti di protezione e i centri antiviolenza, ma soprattutto affinché si investa maggiormente nell’educazione al rispetto e all’uguaglianza. La cultura del possesso e la prevaricazione devono essere estirpate attraverso un impegno che coinvolga scuole, famiglie e istituzioni in un patto di solidarietà e prevenzione. Non lasceremo sole le donne vittime di soprusi; la nostra battaglia per la loro libertà, la loro dignità e il loro diritto alla vita continuerà ogni giorno con determinazione e coraggio».

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