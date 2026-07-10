Foggia, aperte le iscrizioni al Centro polivalente per anziani Palmisano

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Centro polivalente per anziani “Nicola Palmisano”, struttura dedicata alla socializzazione, alla partecipazione e al benessere delle persone anziane.

Possono presentare domanda i cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni, siano autosufficienti e risultino idonei alla vita di comunità. Le richieste dovranno essere presentate direttamente presso la sede del Centro, in via Enrico Pestalozzi, dal lunedì al venerdì negli orari 9-11 e 16-18.

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo e allegare copia della Carta d’Identità, Tessera Sanitaria, certificato medico di idoneità alla partecipazione alle attività comunitarie e certificazione Isee 2026.

La documentazione dovrà essere consegnata alla segreteria del Centro Palmisano. Le iscrizioni resteranno aperte senza una scadenza prefissata, ma l’accesso alle attività sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista, pari a 40 posti in compresenza, agli utenti in possesso dei requisiti richiesti.

Una quota pari al 35% dei posti disponibili sarà riservata ai cittadini con Isee compreso tra 0 e 10.140 euro. Per gli utenti con Isee fino a 25 mila euro è prevista l’esenzione dalla compartecipazione alla prestazione, con il solo pagamento della quota annuale di iscrizione pari a 15 euro. Per valori Isee pari o superiori a 25.000,01 euro sarà invece richiesto il pagamento dell’intero costo annuale del servizio, pari a 135 euro.

L’iscrizione diventerà effettiva dopo la consegna della ricevuta di pagamento tramite PagoPA. Gli operatori del Centro saranno a disposizione per supportare gli utenti nella compilazione e nella predisposizione del bollettino.

Terminata la fase di raccolta delle domande, sarà pubblicato un nuovo avviso con la data ufficiale di avvio delle attività. Il Centro proporrà un programma articolato di iniziative dedicate alla socializzazione e al mantenimento dell’autonomia, con attività educative, culturali, ricreative, espressive, occupazionali e numerosi laboratori ludico-artistici.

L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e condivisione capace di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita della comunità.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha sottolineato il valore sociale del progetto: “Le persone anziane sono il cuore pulsante della nostra comunità, e restituire loro un luogo di condivisione, di aggregazione, di partecipazione attiva era un impegno prioritario assunto dall’Amministrazione che è diventato realtà, una realtà che arricchisce la città tutta e ognuna e ognuno di noi”.

Anche l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio ha evidenziato l’importanza della riapertura della struttura: “È fondamentale che le persone anziane continuino a sentirsi protagoniste tramandando le proprie saggezze e il proprio patrimonio di umanità, conservando la propria autonomia e stimolando e preservando le proprie capacità, che si sentano pienamente partecipi non solo nell’ambito strettamente familiare ma anche in una vita di relazione che vogliamo intensa e interessante”.

L’assessora ha poi aggiunto: “La riapertura del Centro Polivalente è un passaggio fondamentale della nostra azione amministrativa e ringrazio tutte e tutti quelli che hanno contribuito a superare ostacoli e difficoltà e hanno condiviso un obiettivo comune, prezioso e mirato a rendere migliori tante vite e la città nel suo complesso”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro Palmisano ai numeri 0881 725550 e 324 8379384 oppure tramite email all’indirizzo centroanzianipalmisano@consopus.it.

Lo riporta foggiatoday.it.