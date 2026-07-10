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FOGGIA RIFIUTI Foggia, i volontari de ‘La Via della Felicità’ ripuliscono Via Napoli

Durante l’attività sono state recuperate cartacce, mozziconi e migliaia di microplastiche, spesso difficili da individuare ma dannose per l’ambiente

Foggia, i volontari de 'La Via della Felicità' ripuliscono Via Napoli

Foggia, i volontari de 'La Via della Felicità' ripuliscono Via Napoli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Nuovo intervento di pulizia ambientale a Foggia da parte dei volontari de La Via della Felicità, che nel pomeriggio di giovedì sono scesi in campo per restituire decoro a Via Napoli, raccogliendo rifiuti e sistemando gli spazi verdi presenti lungo il percorso.

Durante l’attività sono state recuperate cartacce, mozziconi e migliaia di microplastiche, spesso difficili da individuare ma dannose per l’ambiente. I volontari hanno inoltre provveduto a rastrellare e riordinare le aiuole lungo i marciapiedi, contribuendo a migliorare l’aspetto dell’area.

L’iniziativa prosegue anche durante la stagione estiva, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla cura degli spazi comuni e alla tutela del territorio.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità di Foggia, ha ringraziato tutti i volontari impegnati nelle attività di pulizia, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e dell’impegno quotidiano per l’ambiente.

“La lotta verso la produzione di rifiuti causati dalla società consumistica, non è mai ideale, anzi spesso è impari”, ha spiegato Biancardino, invitando la cittadinanza a partecipare alle prossime giornate di Clean Up, aperte a persone di ogni età, per promuovere comportamenti più rispettosi e responsabili verso l’ambiente.

La promotrice ha inoltre richiamato i principi contenuti ne “La Via della Felicità”, guida basata sul buon senso per una vita migliore scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, citando: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Per conoscere le prossime attività dell’associazione è possibile consultare la pagina Facebook “La Via della Felicità Foggia”, contattare il numero 349.809.2540 o scrivere all’indirizzo email laviadellafelicitafoggia@gmail.com.

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