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FOGGIA FUTURO Il Foggia rinasce: Auteri, Pavone e un mercato in fermento. “Vogliamo un club stabile”

Per il Foggia non ci sono alternative. Bisogna partire bene evitando gli errori costati molto caro soprattutto nella passata stagione

Il Foggia rinasce: Auteri, Pavone e un mercato in fermento. "Vogliamo un club stabile"

Foggia, Casillo rilancia il progetto rossonero: «Abbiamo una seconda opportunità» - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Per il Foggia non ci sono alternative. Bisogna partire bene evitando gli errori costati molto caro soprattutto nella passata stagione culminata con la retrocessione in serie D. Casillo e De Vitto, voltano pagina ed durante la conferenza stampa di presentazione della stagione hanno affermato “Vogliamo un club stabile e ritrovare identità ed entusiasmo”.

La dea bendata ha dato una mano al Foggia acciuffando i rossoneri per capelli e riportandoli tra i professionisti. Si sa ormai per certo, anche se manca l’ufficialità, che il Foggia disputerà il prossimo campionato di serie C. E’ solo una questione legata ai tempi della Lega che una volta terminata la valutazione delle documentazioni relative alle iscrizioni, procederà alla riammissione dei rossoneri. Si parte con una struttura societaria ben strutturata e formata da gente capace e di esperienza. Gianni Francavilla direttore generale, Alex Casella come direttore sportivo e Gaetano Auteri, mai molto amato a Foggia, come tecnico di provata esperienza, il tutto con la supervisione di Peppino Pavone.

Il club, in attesa dell’eventuale riammissione in Serie C, grazie all’iscrizione al campionato di serie D ed il conseguente passaggio tra i dilettanti, ha già provveduto a risolvere i contratti dei tesserati presenti in organico fino al 30 giugno, con un risparmio di circa due milioni di euro. A rafforzare il feeling tra società e popolo rossonero, ridotto al minimo dalla gestione Canonico, una campagna abbonamenti progettata e ideata per soddisfare l’esigenza di ogni tifoso rossonero.

Sarà quindi Gaetano Auteri a guidare il Foggia e a lui si lega uno di ricordi più belli della storia rossonera. Trentasette anni fa sul neutro di Trapani il Foggia pareggiò con il Palermo conquistando la matematica certezza della promozione in serie B. La gara finì 1-1 ed il gol dei rosanero fu realizzato proprio da Gaetano Auteri. Il tecnico di Modica guiderà gli allenamenti dal 25 luglio al 7 agosto a San Gregorio Magno sul terreno del comunale “Pierino Lordi” fresco di ristrutturazione, struttura salernitana, ai confini con la Basilicata.

Ovviamente la tifoseria freme per la voglia di conoscere i primi nomi che comporranno l’organico dei rossoneri. Fino al momento della riammissione in serie C purtroppo non potranno essere ufficializzati ingaggi con contratti da professionisti, pertanto si lavora sotto traccia in cerca di pedine di esperienza e giovani talenti. Già tanti i nomi che circolano, ma esperienza insegna che quasi mai sono quelli che verranno contrattualizzati, l’obiettivo è quello di accontentare il tecnico che ha già suggerito alcuni dei suoi giocatori allenati a Benevento, ma per il mercato c’è tempo.

A cura di Mario Schena.

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