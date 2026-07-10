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Home // Manfredonia // Lago Salso, Marrese: “Denunciammo subito quello che stava accadendo”

LAGO SALSO Lago Salso, Marrese: “Denunciammo subito quello che stava accadendo”

"Io e Vincenzo Rizzi con WWF e Pro Natura, abbiamo denunciato quello che stava accadendo all'Oasi Lago Salso fin da subito"

Lago Salso, Marrese: “Denunciammo subito quello che stava accadendo”

Lago Salso, Marrese: “Denunciammo subito quello che stava accadendo” - Fonte Immagine: Facebook, Maurizio Marrese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Torna al centro dell’attenzione la situazione dell’Oasi Lago Salso di Manfredonia, con nuove riflessioni sulla necessità di tutela e gestione di un’area naturalistica considerata di grande valore ambientale.

A intervenire è chi, insieme a Vincenzo Rizzi e alle associazioni WWF e Pro Natura, aveva già segnalato in passato le criticità legate alla gestione dell’area, attraverso denunce presentate alle forze dell’ordine e segnalazioni agli organi di informazione.

«Io e Vincenzo Rizzi con WWF e Pro Natura, abbiamo denunciato quello che stava accadendo all’Oasi Lago Salso fin da subito. Dai Carabinieri e tramite gli organi di informazione», viene ricordato.

Secondo quanto riportato, Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e Comune di Manfredonia avevano riconosciuto la fondatezza delle segnalazioni, evidenziando la necessità di garantire una corretta gestione e protezione dell’oasi.

«Un’oasi naturalistica che andava assolutamente gestita e protetta. Non è stato fatto e oggi stiamo scontando sia le scelte irresponsabili dell’epoca che gli attacchi dei criminali», si sottolinea.

L’appello riguarda ora il futuro dell’area e la necessità di fermare una situazione ritenuta sempre più preoccupante: «Il nostro l’abbiamo fatto. Per quanto tempo ancora dobbiamo contare i danni e gli attentati?».

La richiesta è quella di riportare al centro dell’attenzione la salvaguardia dell’Oasi Lago Salso, attraverso interventi concreti capaci di tutelare il patrimonio ambientale e contrastare gli episodi che ne minacciano l’integrità.

Lo riporta su Facebook, Maurizio Marrese.

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