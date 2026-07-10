Le emozioni di Battisti e Mogol illuminano ECOè: Gianmarco Carroccia in concerto a Siponto

MANFREDONIA – La serata del 10 luglio di ECOè – Il Festival del Futuro Sostenibile si concluderà all’insegna della grande musica italiana con il concerto di Gianmarco Carroccia.

Alle 21, nella suggestiva cornice della Pineta di Siponto, l’artista porterà in scena “Sound of Light”, uno spettacolo acustico a lume di candela che rende omaggio alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e Mogol.

Un viaggio musicale attraverso alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano a far parte della memoria collettiva, in uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico tra emozioni, ricordi e atmosfere intime.

L’evento conclude la prima giornata del festival dedicato alla sostenibilità, promosso dal Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, in collaborazione con ASE Spa e Comunica Creative Company.

L’appuntamento è per giovedì 10 luglio, alle 21, nella Pineta di Siponto, con ingresso libero.