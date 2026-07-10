Lions Club Gargano Cultura e Ambiente ETS, Mariangela Grana eletta nuova presidente - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

Mariangela Grana è la nuova presidente del Lions Club Gargano Cultura e Ambiente ETS, alla guida del sodalizio per il nuovo anno sociale. Il passaggio delle cariche rappresenta un momento di continuità nel percorso del club, con l’obiettivo di rafforzare le attività a favore del territorio e delle comunità servite.

«La continuità, la sobrietà, l’impegno concreto ed esclusivo a favore delle comunità servite sono le linee direttrici che guideranno anche quest’anno l’operato dei soci in tutto l’anno sociale appena iniziato», si legge nella nota diffusa dal club.

L’annuale cambio alla guida viene presentato non come una semplice alternanza, ma come un rinnovato impegno condiviso, costruito sulle esperienze maturate negli anni e sulle nuove sfide legate ai cambiamenti della società.

Il riferimento scelto per accompagnare il nuovo anno sociale è il motto del presidente internazionale Mark Lyon: “Serviamo-Radicati nel servizio”. Un tema che richiama il valore delle radici come simbolo di storia, stabilità e capacità di sostenere chi si trova in difficoltà.

“Come le radici di un potente albero, la nostra storia di servizio è profonda. Ci ancora, ci rafforza e ci permette di essere forti per chi ha più bisogno di noi”, viene riportato nella nota.

Il club sottolinea come ogni socio debba continuare a ispirarsi a principi fondamentali quali servire con compassione, guidare con integrità, rafforzare il gruppo e generare un impatto positivo e duraturo nella comunità.

, conclude la nota del Lions Club Gargano Cultura e Ambiente ETS.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.